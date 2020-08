Potsdams UCI-Kino beendet Corona-Shutdown am Freitag

Innenstadt

Das UCI-Kino in den Potsdamer Bahnhofspassagen wird an diesem Freitag, den 21. August, wieder öffnen. Das bestätigte die Betreiber-Firma United Cinemas International der MAZ am Dienstag. Damit wird auch Potsdams größtes Kino nach der Corona-bedingten Schließung wieder Filme zeigen.

Kino-Öffnung schon seit dem 6. Juni erlaubt

Das Babelsberger Thalia hatte schon im Juli geöffnet. Seit dem 6. Juni dürfen Kinos in Brandenburg wieder Besucher empfangen, wenn auch unter Hygiene-Vorschriften.

Anzeige

Selbstverständlich findet der Kinobetrieb auch im UCI unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen statt. Etwa sei die Kapazität der Kinosäle begrenzt, sagt PR-Managerin Nadine Breuer. Zwar könnten Gruppen, die im selben Haushalt leben, zusammensitzen, doch zwischen unterschiedlichen Besuchergruppen müsse Platz gelassen werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Maskenpflicht bis zum Kinosessel

Zudem bestehe in der Lobby und in Gängen die Maskenpflicht – nicht allerdings beim Sitzen in den Kinosälen selbst. Auch Essen und Getränke werde es weiterhin geben, wenn auch eventuell nicht alles verfügbar sein wird. „Auf Popcorn und Nachos müssen unsere Gäste aber nicht verzichten,“ sagt Breuer. Die Startzeiten der Filme werden gestaffelt, um Warteschlangen zu vermeiden.

Besucher müssen Kontaktdaten hinterlassen

Besucher müssen im Kino wie auch in Restaurants ihre Kontaktdaten hinterlassen für den Fall, dass man nachfolgend eine Corona-Infektion bei einem der Gäste feststellt und Betroffene informieren muss. „Wir haben auf unserer Website ein Kontaktdatenformular zum Download bereitgestellt, das man vor dem Kinobesuch ausfüllen und direkt mitbringen kann. Das Ausfüllen vor Ort ist aber auch möglich“, sagt Breuer.

Die „Känguru-Chroniken“ mit Marc-Uwe (Dimitrj Schaad) und dem Känguru laufen im UCI. Quelle: Foto: X-Verleih

Im UCI Luxe stehen am Freitag unter anderem mit den „Känguru-Chroniken“ um 19.15, dem Klassiker „Ghost – Nachricht von Sam“ um 20 Uhr, „I still believe“ um 17.15 und 19 Uhr, „Into the Beat – Dein Herz tanzt“ um 17 Uhr sowie „Max und die wilde 7“ um 16.15 Uhr auf dem Programm.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Linus Höller