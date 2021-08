Potsdam

Was der vor genau 200 Jahren geborene Hermann von Helmholtz für die Wissenschaft geleistet hat, wissen einige Schüler des nach ihm benannten Gymnasiums in Potsdam spätestens seit Montag. Noch die ganze restliche Woche über soll laut Festplan im Unterricht den Schülern vermittelt werden, wie sehr der spätere Physiker und Physiologe, der als gebürtiger Potsdamer einige Jahre lang die damalige „Große Stadtschule“ besucht hatte, die Optik, die Akustik, die Elektrodynamik und die Thermodynamik beeinflusste.

„Dass er zum Beispiel hier in der Schule war, das ist schon bemerkenswert“, sagt Schulleiterin Grit Steinbuch. Dabei ist das heutige Gebäude gar nicht das Haus, in dem der am 31. August 1821 in Potsdam geborene Hermann von Helmholtz von 1830 bis 1838 lernte. Dieses existiert immer noch als Schule des Zweiten Bildungsweges in der Friedrich-Ebert-Straße. Trotzdem ist das 1878 eröffnete Gebäude der legitime Nachfolger von Helmholtz’ Ausbildungsstätte.

In jenem Jahr nämlich zog die gesamte Lehrer- und Schülerschaft in die Kurfürstenstraße um. Dort wissen inzwischen sehr viele Schülerinnen und Schüler, dass Helmholtz kaum aus der Schule schon mit 21 Jahren seine Dissertation verteidigte. Der Schulleiterin fällt spontan der von Helmholtz entwickelte Augenspiegel ein. „Das ist so das, was man mit ihm verbindet.“ Aber auch die von ihm beschriebenen Wogenwolken fallen ihr ein.

Wofür steht Helmholtz eigentlich?

Dass Einstein etwas mit Relativitätstheorie zu tun hat, Robert Koch sich mit Krankheitskeimen beschäftige oder Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannte Strahlung entdeckte, weiß irgendwie jeder. Aber wofür genau eigentlich Hermann von Helmholtz, der am 31. August 1821 in Potsdam geboren worden war, steht, können die wenigsten spontan sagen. Auch die heutigen Geräte zur genauen Einsicht in den Augenhintergrund verbinden nicht viele mit Helmholtz praktischen Versuchen mit seinem Augenspiegel um 1847.

Warum das so sein könnte, erläutert der Sprecher, der größten nach Hermann von Helmholtz benannten Wissenschaftseinrichtung in Potsdam. „Es gab nicht den einen großen Durchbruch, für den er steht“, sagt Josef Zens, Sprecher des Deutschen Geoforschungszentrums, das als Helmholtz-Zentrum zur Helmholtz-Forschungsgemeinschaft gehört. „Er war ein Tausendsassa.“

Nicht nur die Sinnesempfindungen hätten ihn interessiert, es ging ihm auch um Grundlagenphysik mit der er sich zum Beispiel als 26-Jähriger in seiner Abhandlung „Über die Erhaltung der Kraft“ befasste, und um deren Spezialgebiete wie Optik und Akustik. Sein um 1859 von ihm entwickelter und nach ihm benannter Resonator verbessert zum Beispiel heute noch die Akustik in Konzerthallen, Theatern und Tonstudios. Selbst mit Musiktheorie beschäftigte sich Helmholtz. In seinen späteren Arbeiten wandte er die Hauptsätze der Thermodynamik auf die Elektrochemie an. Aufgrund seiner Entdeckungen lässt sich mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung berechnen, ob bestimmte chemische Reaktionen überhaupt möglich sind.

Die übergreifende Gesamtschau

Man sei schon stolz, darauf, heute den Namen Helmholtz zu tragen, sagt GFZ-Sprecher Zens. „Die Helmholtz Gemeinschaft kümmert sich um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen.“ Um eine übergreifende Gesamtschau physischer und psychischer Phänomene sei es auch dem Universalgenie Hermann von Helmholtz gegangen. Ihn mit einer durch das GFZ, das Helmholtz-Gymnasium und das Helmholtz-Zentrum Berlin reisenden und twitternden Puppe in den sozialen Medien zu feiern, sei da nur folgerichtig.

Etwas ernster als die Tweets von „HäkelHermann“ sind Feierlichkeiten von Helmholtz-Instituten diesen Dienstag am Wannsee sowie der gemeinsame Science Slam der Universität Potsdam und des Helmholtz-Gymnasiums. Auch seine Heimatstadt ehrt ihn an diesem Dienstag. In der Wilhelm-Staab-Straße 8 wird eine Tafel enthüllt. Nach 200 Jahren wird damit endlich Helmholtz’ Geburtshaus in der damaligen Hoditzstraße kenntlich.

