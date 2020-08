Potsdam

Der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, ist gar nicht so optimistisch, was die Pandemie anbelangt. Corona wird uns noch lange beschäftigen. Sowohl Lehre als auch Forschung litten bisher unter der Krise. Und auch langfristig wird das Studium digitaler werden als früher.

Die jungen Leute werden auch kommendes Wintersemester weitgehend digital studieren. Wie lange soll das noch so weiter gehen?

Anzeige

Wir müssen uns ja weltweit fragen, was Hochschule im Zeitalter von Corona bedeutet. Man könnte einfach antworten: Wir warten, bis der Impfstoff da ist, und danach ist alles wie zuvor. Aber das ist aus meiner Sicht nicht konstruktiv, schon weil wir nicht wissen, wie lange das dauern wird. Wir müssen uns Gedanken machen, welche Mischung von Präsenz- und Digitalformaten erstens möglich ist und zweitens Sinn macht. Die Möglichkeiten hängen von den Hygiene- und Abstandsregeln und den resultierenden Raumkapazitäten ab. Dann müssen wir schauen, was je nach Fach, Lernformat und Lernziel wünschenswert ist. Aus beidem zusammen ergibt sich eine Mischung aus Präsenz- und digitalem Unterricht.

Weitere MAZ+ Artikel

Lehre als Mischung aus digital und analog

Was ist hier künftig möglich?

Ich denke, wir werden auch auf Dauer Hochschullehre als Mischung aus Digitalem und Analogem gestalten und das nicht etwa aus Angst vor dem Virus, sondern weil wir viel über den sinnvollen Einsatz digitaler Formate gelernt haben. Dass allerdings nur zehn Prozent Präsenz nicht das Gelbe vom Ei sind, haben wir vergangenes Sommersemester gesehen. Ich denke, dass man in den Zeiten nach Corona bis zu 80 Prozent mit Präsenz arbeitet, aber den Rest ganz bewusst über digitale Formate gestaltet, weil die ja auch Vorteile haben.

Zur Person Oliver Günther, 58, ist studierter Wirtschaftsingenieur und Informatiker und langjähriges Mitglied der Gesellschaft für Informatik. Günther forscht und lehrte in den USA und war danach Professor an der Humboldt-Universität Berlin. Seit Januar 2012 ist er Präsident der Universität Potsdam. Sein Ziel ist es, sie als forschungsstarke Einrichtung zu profilieren.

Welche?

Sie können solche Inhalte jederzeit vermitteln, sie können sie ganz unterschiedlichen studentischen Voraussetzungen anpassen, sie können Module nachschalten für Studierende, die mit einem Stoff Probleme haben, oder sich umgekehrt unterfordert fühlen. Gerade um mit der hohen Diversität unserer Studierenden, die wir ja auch wollen, umgehen zu können, werden uns die digitalen Formate helfen.

Die Nothilfen für Studierende reichen nicht

Viele Studierende sind wegen des Lockdowns in finanzielle Not geraten, weil ihre Jobs wegfielen. Geht es auch den Potsdamer Studierenden schlecht?

Die angebotenen Nothilfen waren in der Tat nicht ausreichend. Das Bundesbildungsministerium hat sehr unglücklich agiert. Dessen Maßnahmen kamen zu spät und waren angesichts der aktuellen Lage völlig unterdimensioniert. Wir haben dazu noch keine belastbaren Zahlen, was das Studium einzelner Studierender betrifft. Aber ich denke, dass zumindest im höheren einstelligen Prozentbereich die Fortsetzung des Studiums bei unseren Studierenden bedroht ist. Davon müssen wir schon ausgehen.

Wurde auch die Forschung in Mitleidenschaft gezogen – oder hat sie sogar gewonnen?

Gewonnen ist sicher nicht der richtige Ausdruck. Wir haben uns ja hier in Potsdam anders als viele andere Hochschulen dazu entschlossen, die Gebäude nicht zu schließen. Dadurch war es möglich, Forschungsprojekte weiter zu führen. Viele Kollegen hatten durch die digitale Lehre eine größere Belastung, andere sind durch die ruhigeren Monate am Schreibtisch gut vorangekommen. Alles in allem hat uns aber auch hinsichtlich der Forschung Corona eher behindert. Wir rechnen zum Beispiel damit, dass wir bei vielen jungen Wissenschaftlern Verträge verlängern werden, damit sie ihre Arbeit abschließen können.

Forschung zu Pandemie-Risiken

Könnte die Uni Potsdam in Sachen Pandemie-Risiko selbst Beiträge leisten?

Das tut ja der Kollege Gerd Gigerenzer als Leiter unseres Harding-Zentrums für Risikokompetenz schon. Er zeigt wunderbar auf, wie wir als Menschen Risiko fehlerhaft wahrnehmen und wie uns die aktuelle Krise dazu zwingt, Risiken wissenschaftsbasiert realistisch einzuschätzen. Zum Beispiel kann man das Risiko einer Hochschulöffnung einschätzen – und dann als Gesellschaft entscheiden, ob bzw. wie man öffnet oder eben nicht.

Und? Wie hoch ist das Risiko einer Hochschulöffnung?

Größer als das bei den Schulen. Dafür gibt es inzwischen gute Simulationsmodelle. An Hochschulen gibt es ja keinen festen Klassenverband. Der typische Student sitzt zunächst in einer Vorlesung mit vielen Studierenden, dann wechselt er vielleicht ins Seminar mit ganz anderen Kommilitonen und ist dann doch in der Mensa unterwegs. Bei solch einem Szenario ist die Nachverfolgung von Infektionswegen natürlich wesentlich schwieriger als an Schulen.

Und wo bleibt das Gute?

Hatte denn die Krise auch gute Effekte?

Um ehrlich zu sein: Die Formulierung, die Krise habe ja auch ihr Gutes geht mir ziemlich auf den Zeiger. Diese Pandemie ist einfach eine furchtbare Sache, die über uns alle gekommen ist. Natürlich müssen wir jetzt bestimmte Denkmuster in Frage stellen. Das geschieht zum Beispiel ganz intensiv beim Thema Homeoffice. Wir haben auch an den Hochschulen gelernt, dass einige Tätigkeiten im Homeoffice tatsächlich besser gehen als vor Ort. Hier war der externe Schock sogar hilfreich. Auch beim Thema digitale Lehre war er hilfreich. Auch hier lernten wir, dass man viele Dinge besser digital lehrt. Es wird künftig die Kunst sein, Präsenz- und digitale Lehre gut zu kombinieren.

Potsdam will auch unternehmerische Universität sein. War das blockiert?

Das Start-up-Geschehen hat gar nicht so sehr gelitten, wie wir das alle fürchteten. Viele Unternehmen haben auch während des Lockdowns weiter gearbeitet. In unserer Schmiede für Media- und IT-Unternehmen in Babelsberg mussten zum Beispiel zwar viele Coaching-Veranstaltungen in den digitalen Raum verlegt werden, ansonsten arbeiteten die jungen Unternehmen aber einfach weiter. Ich habe sogar die Hoffnung, dass gerade durch solche Start-ups der Weg aus der Krise geebnet wird. Auch mit den Ausgründungen läuft es gefühlt ziemlich gut, auch wenn wir die Ergebnisse erst Ende des Jahres kennen.

Zum Schluss: Was belastet Sie bei Corona persönlich am meisten?

Meine größte Sorge sind die psychologischen Folgen dieser Zeit. Wir haben einen Jahrgang von jungen Menschen, denen ein halbes Jahr Schulzeit oder Studienzeit praktisch fehlt. Wenn Sie ein halbes Jahr nur auf dem Sofa sitzen und auch soziale Beziehungen nicht so pflegen können wie unter normalen Bedingungen, stellt das viele vor Herausforderungen. Das kann bis zu Depressionen und Suizidgedanken reichen. Deswegen ist es mir wichtig, dass Schulen, Hochschulen, aber auch Unternehmen, der Präsenz wieder Raum bieten. Wir werden jedenfalls alle die vergangenen und künftigen Monate nicht vergessen als großen Einschnitt in unser Leben. Ich fand mein Leben vor Corona besser als jetzt. Mir fehlen zum Beispiel an der Hochschule die früheren Begegnungsmöglichkeiten in Vorlesungen, Streitgesprächen oder auch Feierlichkeiten. Auch den Verzicht auf Reisen sowie kulturelle Einschränkungen hinsichtlich Kino, Konzert, Oper oder Theater empfinde ich als schmerzhaft. All das ist harmlos im Vergleich zu dem, was die Generation meiner Eltern durchmachen musste. Aber es wird nicht ohne Folgen bleiben.

Lesen Sie auch:

Von Rüdiger Braun