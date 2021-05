Potsdam

E-Busse taugen noch nicht für den Linienbetrieb in Potsdam – zu diesem Schluss ist der Verkehrsbetrieb Vip gekommen. Er setzt beim Ausbau seiner Bus-Flotte vorerst auf Hybrid-Antriebe und auf CO2-freie Zusatzangebote.

Der Mix aus Diesel- und Elektromotor, wie er an bislang fünf Fahrzeugen genutzt wird, ist in den Augen von Geschäftsführer Uwe Loeschmann der wirtschaftlichste: „Die Reichweiten der auf dem Markt befindlichen E-Busse erfüllen aktuell nur für ausgewählte Linien die Vip-Anforderungen“, sagte er am Freitag vor der Presse. Kapazitäten und Ladekonzepte müssten noch erheblich weiterentwickelt werden.

Nicht noch mehr Antriebsarten

Man wolle derzeit nicht noch mehr verschiedene Antriebstechnologien haben; das sei für die kleine Flotte von derzeit 55 Bussen zu viel. Die Busse sollten grundsätzlich auf allen Strecken einsetzbar sein und nicht wegen spezieller Antriebe nur auf einzelnen Strecken mit speziellen Ladestationen. Die müsste man nämlich zu enormen Kosten an Punkten des Liniennetzes errichten, wo die Busse lange genug zum Nachladen stehen. Zum Laden der Batterien sei der Vip-Betriebshof an der Fritz-Zubeil-Straße nachts immer noch der beste Standort, so Loesch­mann. Busse wegen abweichender Antriebe an bestimmte Strecken zu binden, würde einen höheren Fahrzeugbedarf erzeugen und höhere Kosten für Beschaffung und Infrastruktur. Für den Vip stehe Wirtschaftlichkeit oben an.

Außer in kleineren Quartieren wie der Medienstadt könnten reine Elektro-Fahrzeuge für den sogenannten ersten und letzten Kilometer der Fahrgäste in den Wohngebieten einsatzfähig werden: Diese Elektro-Midi-Busse wären etwas größer als ein etwa ein T6-Transporter von VW und über eine neuartige App bestellbar. Ergänzungsdienste wie diesen sowie das Car-Sharing und das Bike-Sharing möchte man dann über die neue App mit nur noch einer Rechnung für alles zusammen abrechnen. Wo es diese Angebote gibt und zahlreiche Autos und Fahrräder zum Teilen bereit stehen, kann sich der Verkehrsbetrieb sogar Paketabhol- und -bringeboxen vorstellen.

Saubere Antriebe gefordert

Deutschlandweit müssen neu angeschaffte Busse ab August 2021 mindestens zu 45 Prozent saubere Technologien nutzen, ab 2026 soll dieser Anteil bei mindestens 65 Prozent liegen. Das glaubt der Vip mit einem Ausbau der Mild-Hybrid-Flotte erreichen zu können, die derzeit fünf Fahrzeuge von MAN enthält und als die effizienteste Antriebsart gilt. Neun weitere derartige Busse werden im dritten Quartal in die Flotte integriert. Bis zum Jahr 2038 soll die aktuelle Busflotte komplett ersetzt sein und dann 84 Fahrzeuge haben.

Die meisten Kunden fahren elektrisch

Rund zwei Drittel aller Vip-Kunden sind bereits elektrisch unterwegs – nämlich mit der Straßenbahn. Das Beschaffungsverfahren für 25 neue Straßenbahnen wurde am 15. Oktober 2020 gestartet und liegt laut Loesch­mann im Zeitplan. Aktuell laufen die Gespräche mit drei Bewerbern, über die man aus Wettbewerbsgründen nichts bekannt gibt. Die Vergabeentscheidung ist für das vierte Quartal 2021 geplant. Ab Dezember 2024 fahren keine Tatras mehr. Dann ist die gesamte Tram-Flotte niederflurig.

Hauptkriterien sind ein Fassungsvermögen von etwa 250 Fahrgästen, ein Sitzplatzanteil von rund einem Drittel der Gesamtkapazität und 100 Prozent Niederflur von der ersten bis zur letzten Tür. Man will die Bestuhlung in allen Straßenbahnen so ändern, dass die Gänge wieder breit genug werden, damit sich die Menschen nicht an den Türen zusammendrängen und das Ein- und Aussteigen verzögern. Auch besteht man auf einer Stahlbauweise der Bahnen, die man mit Schweißarbeiten dann leichter reparieren kann.

Die Klimaanlagen bekommen neue Kältemittel und sollen dem Bedarf angepasst werden, schon während der Fahrt, wenn sich die Türen öffnen und schließen. Dank der LED-Technik soll auch die Beleuchtung flexibel sein mit der wechselnden Tageshelligkeit und sogar die Lichtfarbe ändern können.

Im Jahr 2020 hat der Vip 94 Prozent des regulären Fahrplanangebotes erbracht, trotz des branchenweit deutlichen Rückgangs der Fahrgastzahlen. Das Unternehmen hat über die Rettungsschirme von Bund und Land für Verluste im vorigen Jahr rund 3,5 Millionen Euro bekommen, womit die Fahrgeldausfälle gegenüber dem Niveau von 2019 ausgeglichen wurden. Geschäftsführerin Claudia Wiest kann die Einnahmeverluste für 2021 „noch nicht seriös abschätzen“. Sie hängen von der Geschwindigkeit bei den Corona-Impfungen, dem vielleicht wegen neuer Homeoffice-Modelle geänderten Mobilitätsverhalten und vom Hochfahren der Touristik und Wirtschaft ab.

Die Fähre am Kiewitt Um die Verkehrsverbindung zwischen dem Kiewitt und der Insel Hermannswerder wird seit Jahren gestritten. Die betagte Seilfähre über die Havel fällt wegen immer wieder auftretender Defekte zu oft aus. Sie absolviert die 327 Meter lange Strecke derzeit zwischen 7 und 18.30 Uhr insgesamt 84-mal. Doch viele Fahrten haben gar keine Gäste. Gebaut im Jahr 1984, hat die Fähre noch eine Betriebserlaubnis bis zum 16. Januar 2022. Entweder, sie wird noch einmal generalüberholt und verkehrt dann weiter bis 2027 oder sie wird durch eine neue Fähre ersetzt. Eine Solarfähre kostet nach derzeitigen Angaben 1,5 bis zwei Millionen Euro. Als Alternative wird eine Brücke diskutiert. Eine nachts beleuchtete Brücke über den Fluss ist in den Augen von Verkehrsbetriebs-Chef Uwe Loeschmann die sicherste Alternative und damit sei ein Pendeln rund um die Uhr möglich. Doch es ist auch die teuerste Variante. Die Kosten hat aber noch niemand beziffert.

Von Rainer Schüler