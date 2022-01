Potsdams Verwaltung will mehr Cyber-Sicherheit: Bewerbung um Millionen-Förderung

Potsdam

Zwei Jahre nach dem massiven Angriff auf die Verwaltungs-IT hat Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch den Stadtverordneten ein Maßnahmenpaket zum künftigen Umgang mit der IT-Sicherheit vorgestellt. „Die Bedrohungslage durch Cyber-Angriffe in unserem Land ist weiter anhaltend hoch, sodass sich Potsdam insbesondere mit Blick auf zahlreiche Sicherheitsvorfälle in Behörden auf eine zunehmend dynamische Bedrohungslage einstellt“, begründet Schubert die Initiative.

Vier Punkte für mehr Cybersicherheit

Im Bericht des Oberbürgermeisters, der den Stadtverordneten schriftlich zuging, kündigt er vier Schritte an. Erstens soll die Landeshauptstadt Teil einer nationalen Allianz für Cyber-Sicherheit werden, „um vom Erfahrungsaustausch mit anderen Organisationen, Unternehmen oder Behörden sowie Know-how der Allianz zu profitieren, und sich so perspektivisch noch besser vor Angriffen zu schützen und die Betriebsfähigkeit der IT-Systeme zu gewährleisten“. Die Teilnahme sei kostenlos, habe aber „einen großen Mehrwert“. Die Stadtverordneten waren am Mittwoch aufgefordert, diesem Vorschlag per Sofortbeschluss zuzustimmen.

400 Stunden Arbeit nach dem Angriff

Zudem will Potsdam an einem europaweiten Forschungsprojekt teilnehmen, das mit insgesamt fünf Millionen Euro Förderung winkt. Einen solchen Schritt hatte der Chef der städtischen IT-Sicherheit, Thomas Morgenstern-Jehia, schon vor einiger Zeit im Gespräch mit der MAZ angekündigt. Mit einer Entscheidung der EU-Kommission über den Zuschlag für das Forschungsprojekt werde noch im ersten Quartal diesen Jahres gerechnet, so Schubert.

Drittens soll der Austausch zum Thema IT-Sicherheit zwischen den städtischen Unternehmen und der Verwaltung besser strukturiert werden – mittlerweile fänden regelmäßige Treffen dazu statt, heißt es vom Oberbürgermeister.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schließlich sieht der vierte Schritt vor, ab dem 1. April dieses Jahres die Funktion des IT-Sicherheitsbeauftragten nach einer längeren Zeit der kommissarischen Besetzung wieder regulär nachzubesetzen. Die Stelle soll künftig direkt dem Oberbürgermeister unterstehen.

Der Cyberangriff hat der Landeshauptstadt Potsdam vier Arbeit verursacht. „Wir haben durch die unverzügliche Einsetzung einer Taskforce sofort auf diese Bedrohungslage reagiert und insgesamt 450 Server, 108 Fachsysteme und 1016 Installationspakete für Installationen auf Computern und Notebooks überprüft“, sagt Mike Schubert. Allein dafür hätten bis zu 400 Stunden Arbeitszeit investiert werden müssen. Hinzu kam die Überprüfung von 48 Schulen im Potsdamer Stadtgebiet.

Von Saskia Kirf