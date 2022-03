Bornstedter Feld

Das Rathaus widerspricht Bürgerkritik zur Ausstattung des Volksparks im Bornstedter Feld mit Bänken und Abfallbehältern. Die Ausstattung mit „derzeit rund 100 Abfallbehältern“ werde „insgesamt als sehr gut eingeschätzt“, heißt es in der Antwort auf eine kleine Anfrage des Stadtverordneten Uwe Adler (SPD). Auch bei den Sitzgelegenheiten sei „von einer sehr guten Ausstattung auszugehen“.

Potsdamer kritisieren Ausstattung

Adler hatte sich in seiner Anfrage auf Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern berufen, in denen „wiederholt auf eine unzureichende Ausstattung mit Abfallbehältern sowie sogenannten ,Hundebeutelmülleimern’ hingewiesen“ worden sei. Zudem sei der Wunsch nach mehr öffentlichen Parkbänken „gerade im nördlichen Teil des Parks“ geäußert worden.

Laut Rathaus gibt es im Volkspark rund 100 Bänke des Typs „Elancia“. Hinzu kämen „über den gesamten Park verteilt rund 60 eingebaute Bänke anderer und sehr unterschiedlicher Bauart und Größe“.

Erwähnt werden außerdem etwa 15 Tisch-Bank-Kombinationen, fünf größere Sitzgruppen mit je einem Tisch und zwei Bänken, sowie „diverse Doppelliegen, die immer zum Saisonbeginn im Frühjahr aufgestellt und zum Winterhalbjahr eingelagert würden.

Müllentsorgung saisonabhängig

Die Müllentsorgung im Volkspark erfolge saisonabhängig nach Bedarf. Außerhalb der Saison von Mitte Oktober bis Mitte März gebe es in der Regel dreimal wöchentlich eine Entsorgungsrunde.

In der Saison werde von Montag bis Freitag eine tägliche Entsorgungsrunde durch eigenes Personal durchgeführt, wobei neben der Entleerung der Abfallbehälter auch Müll in der Fläche insbesondere an Spiel- und Sportplätzen beräumt werde. An Sonn- und Feiertagen werde die Müllberäumung über einen externen Dienstleister organisiert.

Auf erhöhtes Müllaufkommen an Schönwetterwochenenden reagiere der Parkbetreiber „durch einen entsprechend angepassten Personal- und Zeitaufwand“, schreibt das Rathaus.

Potsdam verweist auf Bürgerbefragung

Schließlich wird in der Antwort an den SPD-Politiker auf die Ergebnisse einer Haushaltsbefragung des Entwicklungsträgers Bornstedter Feld aus dem Jahr 2020 verwiesen: Demnach beurteilten 87 Prozent der Befragten die Gesamtsituation im Volkspark als „gut bis sehr gut“, benoteten 91 Prozent der Befragten der Sauberkeit im Volkspark mit „gut bis sehr gut“.

Von Volker Oelschläger