Potsdam/Ferch

Potsdam braucht mehr Trinkwasser, denn die Stadt wächst stetig. Um die Wasserversorgung zu sichern, investiert die Energie und Wasser Potsdam (EWP) in ihre Brunnen und folgt dabei ökologischen Ansätzen.

Fünf erneuerte Brunnen in Ferch für Potsdam

Auf dem EWP-Gelände in Ferch wurden fünf in den 1980er Jahren gebaute Brunnen erneuert, welche voraussichtlich im Juni dieses Jahrs wieder in Betrieb genommen werden, teilt die Stadtwerke-Tochter mit. Die neuen Edelstahlbrunnen haben eine Tiefe von 25 Metern und außerdem konnten 6000 Meter Rohwasserleitungen neu verlegt werden.

Damit die Versorgung gewehrleistet ist, installiert die EWP zudem in Nedlitz neue Reinwasserpumpen. Dies habe mehrere Effekte, heißt es weiter: die Wasserversorgung wird sicherer, Produktivität steigt um die Hälfte und es wird Energie gespart.

Waldumbau für mehr Grundwasser in Potsdam

Darüber hinaus investiert die EWP knapp eine Millionen Euro in die ökologische Grundwassererneuerung. In Mittelbusch wurden dafür vier Hektar Wald umgebaut, das heißt Kiefern wurden gefällt und mit 16.000 jungen Buchen ersetzt. Dadurch wird die in Brandenburg vorherrschende Monokultur verringert und die Waldhygiene verbessert. Die Waldtemperatur sinkt im Sommer und Laubbäume ermöglichen eine effektivere Grundwasserneubildung. Dieses Projekt beanspruchte mit Planung und Umsetzung fast drei Jahre. Realisiert und betreut wird der Waldumbau dabei vom Verein Fresdorfer Heide.

Von Mara Bubel