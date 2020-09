Innenstadt

Es wird trotz Corona einen Weihnachtsmarkt geben in Potsdam, doch Corona drückt ihm seinen Stempel auf. Wie die MAZ vom Marktbetreiber Coex in Cottbus erfuhr, sollen zwar 130 bis 140 Stände aufgebaut werden – zehn bis 20 weniger als sonst –, doch haben sie größere Abstände untereinander, indem sie sich auf zwei „Kopf-Märkte“ am Bassin- und auf dem Luisenplatz ausdehnen. Diese Extra-Flächen werden nach Auskunft von Coex-Chef Eberhard Heieck eingezäunt, um den Zugang kontrollieren zu können.

Zwei abgeschlossene Sonderplätze

Auf den beiden Plätzen und in der Brandenburger Straße will man mit Bodenmarkierungen und Hinweisschildern darum bitten, dass ein Einbahnverkehr gewahrt wird und sich Gäste möglichst nicht frontal begegnen. Auf der Brandenburger soll eine solche Markierung in der Straßenmitte geben, „aber natürlich wird niemand erschossen, wenn er diese Grenzlinie überschreitet und auf die andere Seite wechselt“, scherzte Heieck gegenüber der MAZ: „Wir appellieren nur, dass man in seiner Richtung bleibt. Zu kontrollieren ist das nicht wirklich.“

Einbahnregelung wird markiert

In besucherarmen Zeiten sei es weniger problematisch, die Seiten immer wieder mal zu wechseln, sagte er. Bei hohem Andrang sei aber schon seit Jahren zu beobachten, dass sich die Menschenmenge lieber in jeweils eine Richtung bewegt, um vorwärts zu kommen. Einbahnregelungen sind auch an den Fahrgeschäften geplant, wo Ein- und Ausgänge markiert werden. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen, aber nicht gefordert. An gastronomischen Einrichtungen mit längsgerichteten Sitz- oder Stehplätzen hängen von oben Plexiglasscheiben; an runden Stehtischen wird ein Scheibenkreuz aus Plexiglas auf den Tisch gestellt: Vier Gäste werden dann jeweils ein Viertel des Tisches für sich haben.

Keine Eisbahn mehr am Luisenplatz

Auf die Eisbahn am Luisenplatz werden die Besucher Heieck zufolge dieses Jahr verzichten müssen, weil die Menschenbewegung dort kreuz und quer läuft und gar nicht zu reglementieren ist. Das Riesenrad auf dem Bus-Teil des Bassinplatzes wiederum soll dort wieder stehen. Es sei wegen der normalen Ein- und Ausstiegs-Regelung und der kleinen Gondelbesetzung ohnehin schon corona-tauglich. Die Märchen- und Veranstaltungsbühne auf dem Luisenplatz wird verkleinert; der Platz für Zuschauer damit größer. Ob die Kopf-Märkte Eintritt kosten werden, ist noch nicht geklärt. Entscheiden werden muss auch, ob der Weihnachtsmarkt verkürzt geöffnet wird, zum Beispiel nur bis 20 statt bis 21 Uhr.

Workshop muss Details klären

Zur Organisation des Weihnachtsmarktes gibt es am 28. September einen Workshop – den hatten die Liberalen in der Stadtverordnetenversammlung gefordert. Ihr Antrag im jüngsten Ordnungs- und Sicherheitsausschuss wurde allerdings ebenso vertagt wie einer der Fraktion Die Anderen für bessere Bedingungen für mobilitätsbeschränkte Menschen. Heieck verweist in dem Zusammenhang auf behindertengerechte Toiletten auf dem Luisen- und dem Bassinplatz – weitere werde es nicht geben können. Die vielfach kritisierten Kabeltrassen quer über die Fahrbahn – ein großes Problem für Rollstuhlnutzer – will man nun durch deutlich flacher ansteigende Kunststofframpen entschärfen, die aber auch teurer in der Beschaffung sind. Den einzelnen Schaustellern werden eigene Hygienekonzepte abverlangt. Der Markt selbst soll an den Zugängen öffentliche Desinfektionsmittelspender haben.

Von Rainer Schüler