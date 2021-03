Potsdam

Der Vorsitzende des Wirtschaftrates, Götz Friederich, hat Kritik der Linken an der Arbeit des Gremiums und an seiner Person zurück gewiesen.

Die Stadtverordneten Anja Günther und Hans-Jürgen Scharfenberg hatten in einer gemeinsamen Erklärung die erneute Bestätigung des CDU-Fraktionsvorsitzenden und Vorsitzenden des Potsdamer Marketing-Clubs Friederichs in dieser Funktion kritisiert.

Es sei, so die Linken, „nicht nachvollziehbar, warum nach zwei Wahlperioden entgegen den Regeln für den Wirtschaftsrat erneut ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung an die Spitze des Gremiums gewählt wurde“. Laut Gründungsbeschluss der Stadtverordneten aus dem Jahr 2014 werden die Mitglieder auf Vorschlag des Oberbürgermeisters eingesetzt.

Kein Stimmrecht für Stadtverordnete

Stadtverordnete sollen demnach lediglich Anwesenheits- und Rede-, aber kein Stimmrecht haben: „Hierdurch soll die Unabhängigkeit der Empfehlungen des Wirtschaftsrates an die Stadtverordnetenversammlung gewahrt bleiben“, heißt es in dem Beschluss.

Scharfenberg kommentierte am Dienstag: „Wir haben uns ja damals was dabei gedacht, als wir so ein Ausschlussprinzip gemacht haben.“

Friederich als CDU-Fraktionschef hingegen macht geltend, dass er den Vorsitz nicht als Politiker, sondern als Vorsitzender des Marketingclubs ausübe.

Diesen Vorwurf der Linken, so sagte er gestern auf MAZ-Anfrage, habe es auch schon nach seiner ersten Wahl 2015 und nach der ersten Bestätigung 2018 gegeben. Das komme mit Regelmäßigkeit.

Auch die Kritik der Linken an einem Ausbleiben „erwarteter Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung in Potsdam“ und einer „wirksamen Beratung“ der Stadtverordneten und des Oberbürgermeisters „in wirtschaftlichen Fragen“ will Friederich so nicht stehen lassen.

Wirtschaftsförderung im Aufstieg

Er verweist unter anderem auf die Innovations- und Gründerzentren „GoIn“ in Golm, auf die laufende Digitalisierung und das Konzept einer „Smart City“, die maßgeblich auf Impulse des Rates zurückzuführen seien.

Auch die Beförderung des Wirtschaftsressorts im Rathaus von der Fachbereichsleiter- auf die Beigeordnetenebene rechnet Friederich dem Wirken des Rates an.

Das mit Führungskräften und Experten der regionalen Wirtschaft besetzte Gremium wurde 2015 eingesetzt.

Laut Gründungsbeschluss soll es „die Stadtverordnetenversammlung, deren Ausschüsse und die Verwaltung der Landeshauptstadt in allen die Wirtschaft der Stadt betreffenden Angelegenheiten beraten“.

Von Volker Oelschläger