Döberitzer Heide

Peter Nitschke, Projektleiter von Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide, über wachsende Abfallberge, unerwünschte Eindringlinge und den Ausbau von Krampnitz.

Hat die Naturlandschaft tatsächlich ein Müllproblem?

Peter Nitschke: Vorweg: Wir freuen uns über jeden Besucher und jeden Naturinteressierten, der die Naturlandschaft erleben möchte. Auch über die zahlreichen Hundebesitzer freuen wir uns, wenn die Tiere angeleint sind. Wir haben aber mittlerweile oft das Problem, dass der Hundekot eingesammelt und uns in den schwarzen Tüten an die Zäune gehängt wird, statt das Paket mitzunehmen. Ein zweites Problem besteht darin, dass die Covid-Zeiten von vielen Menschen genutzt worden sind, ihre Wohnungen zu renovieren. Entsprechend haben wir ganz vermehrt Renovierungsabfälle, Sperrmüll, alles was sie sich vorstellen können, in großen Mengen. Man kennt das ja: Wo ein kleiner Haufen liegt, wächst schnell ein größerer Haufen. Und irgendwann ist es eine illegale Mülldeponie.

Gibt es neben der Pandemie weitere Gründe für diese Entwicklung?

Das sind Schwierigkeiten, die auch darin begründet sind, dass wir unsere Schranken nicht mehr verschließen dürfen. Die Rechtsverordnung (SperrVO Wald) dazu nach dem Landeswaldgesetz gibt es schon lange. Man hat das Verschließen bei früher militärisch genutzten Liegenschaften zeitweise allerdings lange Zeit toleriert. Seit zweieinhalb Jahren müssen wir uns aber auch daran halten, obwohl alle Behörden mit Schlüsseln ausreichend versorgt waren und wir neben den Schranken Passagen für Radfahrer, für Rollstuhlfahrer, für Wanderer haben, so dass im Grunde jeder die Heide besuchen kann.

Für den Kraftverkehr sind die Wege nicht freigegeben?

Nein, das schließt u.a. die Naturschutzgebietsverordnung aus. Aber das ist bei 16 Eingängen relativ schwer zu überprüfen. Und es ist tatsächlich so, dass die Kleintransporter in den Abendstunden oder in der Nacht unterwegs sind und ihren Müll abladen.

Können Sie den Schaden beziffern, der der Stiftung dadurch entsteht?

Der Schaden ist in erster Linie ideeller Natur, der Wanderer stört sich zu Recht dran. Wir haben das bisher so hinbekommen, dass die Landesforst dankenswerterweise diese Vermüllung nach einiger Zeit entsorgt. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass von alten Farbeimern und Ähnlichem bodenverändernde schädliche Wirkungen verursacht werden.

Stimmt es, dass sie in der Pandemiezeit vermehrt Eindringlinge in der besonders geschützten, eingezäunten Kernzone registriert haben?

Das ist tatsächlich vermehrt festgestellt worden. Ich habe schon auf den einschlägigen Wanderapps nachgesehen, aber dort ist so weit alles in Ordnung. Wir haben einige Wildkameras zur Überwachung unserer Tiere und speziell zur Beobachtung des Wolfsrudels aufgestellt. Und da sind teils wirklich größere Gruppen von Mountainbikern und Fußgängern aufgetaucht. Man muss einfach darauf hinweisen, dass sie damit nicht nur riskieren, mit Sprengstoff in Berührung zu kommen, sondern auch mit großen, wehrhaften Wildtieren. In wenigen Monaten kommen wieder die Kälber der Wisente zur Welt. Und wenn eine Wisentkuh ihr Kalb verteidigt, kann sie ausgesprochen aggressiv sein.

Wisentkuh mit ihrem Kalb. Quelle: Peter Nitschke

Ist es schon zu Wildunfällen gekommen?

Gott sei Dank nicht. Die Einfriedung des Gebietes ist ja entstanden, um die Menschen vor den Tieren und die Tiere vor den Menschen zu schützen. Von daher hoffen wir, dass das auch so bleibt. Grundsätzlich sind die Tiere auch friedfertig und gehen uns aus dem Weg. Ich lege auch keinen Wert darauf, dass jemand eine negative Begegnung mit einem 1000 Kilogramm schweren Wisentbullen macht. Aber es kann durchaus zu kritischen Situationen kommen, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, relativ leise und schnell auf ein solches Tier zufährt und die Fluchtdistanz nicht mehr gewahrt ist.

Wie wollen Sie gegensteuern?

Es ist natürlich schon so, dass wir unsere Ranger im Gebiet haben. Nur: Bei fast 40 Quadratkilometer Fläche ist eine Kontrolle ausgesprochen schwierig. Dringlichster Wunsch ist schon, dass das Gebiet aufgrund seiner Geschichte und des besonderen naturschutzfachlichen Wertes mit Schranken verschlossen werden kann, um den Pkw-Verkehr auszuschließen. Da würden wir uns sehr wünschen, dass es noch einmal ein Gesprächsangebot seitens des Landes gäbe.

Ein Wisent im Streit mit Wildschweinen in der Döberitzer Heide. Quelle: Jürgen Ohlwein

Mit Krampnitz entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft ein Städtchen mit irgendwann 10.000 Einwohnern. Gibt es Gespräche, wie man den erwartbaren Naherholungsdruck kanalisieren kann?

Die Heinz-Sielmann-Stiftung hat genau dieses Problem von Anfang an aufgegriffen und deutlich gemacht, dass es eine Besucherlenkung geben muss, eine Kanalisierung des zu erwartenden Besucherstromes. Die Stiftung ist laut Satzung für den Naturschutz zuständig, nicht für die Erschließung von Wanderwegen. Das machen wir natürlich in unserem Gebiet, inzwischen gibt es etwa 55 Kilometer Wanderwege, denn wir wollen unseren Besuchern auch den Wert der Natur zeigen und was wir dafür tun. Aber jeder Quadratmeter entmunitionierter Weg kostet mittlerweile je nach Belastung zwischen zwei und fünf Euro. Und es ist schwer vermittelbar, dass allein die Stiftung aus Spendenmitteln den Besucherverkehr der Kommunen finanziert.

Was heißt das?

Es wäre schön, wenn die Stadt sich an einer Erschließung und Kanalisierung des Besucherstroms beteiligen würde.

Naturparadies Döberitzer Heide Die Döberitzer Heide wurde fast 300 Jahre militärisch genutzt. Brände, Explosionen und Kettenfahrzeuge hinterließen ökologisch wertvolle Offenlandschaften. 2004 erwarb die Heinz-Sielmann-Stiftung das riesige Gelände mit seinen fast 1000 geschützten Tierarten, um es nachhaltig für die Natur zu sichern. Stars der Heide sind die großen Pflanzenfresser der Kernzone – rund 100 Wisente, dazu 25 Przewalskipferde und 90 Rothirsche. Jüngster Zuzug: Im September 2021 wurde ein elf Tiere großes Wolfsrudel entdeckt, das in der Döberitzer Heide reichlich Nahrung findet.

Gibt es Gespräche?

Es gab bereits Gespräche, aber ohne ein abschließendes Ergebnis. Die Stiftung ist durchaus gewillt, eine Verbindung für Krampnitz zu den Hauptwegen zu schaffen, aber das muss geordnet ablaufen und finanziell abgesichert sein. Wir müssen verhindern, dass naturschutzfachlich wertvolle, geschützte Bereiche frei betreten werden.

Wolf vor der Wildtierkamera in der Döberitzer Heide. Quelle: Peter Nitschke

Seit wann sind eigentlich die Wölfe bei Ihnen?

Seit einem guten halben Jahr. Die ersten Sichtungen eines Rudels gab es im September 2021. Wir haben zunächst vier Tiere gesehen und waren der Meinung, das seien Jungwölfe. Daher sind wir davon ausgegangen, dass es sich um sechs Tiere handelt. Schließlich hatten wir elf Tiere auf einmal vor der Kamera. Ich denke, dass die Stärke des Rudels sich mehr oder weniger in dieser Größenordnung einpendeln wird.

Wie groß ist das Revier des Rudels?

Normalerweise kann man davon ausgehen, dass ein Wolfsrudel etwa 25 bis 30.000 Hektar braucht. Das haben sie natürlich in der Döberitzer Heide mit ihren 3500 Hektar erst mal nicht. Dazu kommen die 800 Hektar Standortübungsplatz samt Randbereichen und alle ringsherum landwirtschaftlich genutzten Flächen bis hin zum Königswald. Es ist relativ schwer festzustellen, wie weit sie sich in der Landschaft tummeln. Ich habe den Eindruck, dass sie sich momentan noch gut auf der Döberitzer Heide konzentrieren, denn das Gebiet ist relativ wildreich.

Wie haben sich die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren entwickelt?

Wir haben nur Schätzwerte. Ich gehe davon aus, dass wir mehrere 100.000 Besucher im Jahr haben. Das sind viele aus der Region, die ihre kleine Hunderunde laufen, aber auch viele Leute aus Berlin, die die Döberitzer Heide für sich entdeckt haben. Das sind Jogger, Mountainbiker und in den dafür vorgesehenen Bereichen auch Reiter. Wir freuen uns über jeden Besucher, wenn sie sich an die wirklich wenigen Regeln halten. Und dazu gehört die Leinenpflicht für Hunde. Nehmt bitte eure Plastiktüten mit, hängt sie uns nicht an die Zäune, und verlasst die Wege nicht. Dann aber ist jeder willkommen und kann eine Menge erleben. Ich empfehle, nicht nur das Fernglas mitzunehmen, sondern vielleicht auch mal die Lupe für die vielen kleinen und oftmals sehr seltenen Tiere und Pflanzen am Wegesrand.

Von Volker Oelschläger