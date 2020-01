Die schräg gegenüber dem berühmten Loreley-Felsen am Rhein gelegene Burg Rheinfels geht doch nicht wieder in den Besitz der Hohenzollern über. Der in Potsdam lebende Ururenkel des letzten deutschen Kaisers hat nach jahrelangem Rechtsstreit zugestimmt, dass die Stadt St. Goar die Eigentumsrechte an der Burg behält.