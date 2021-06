Brandenburger Vorstadt

Es ist schon wieder passietrt: Wegen einer Betriebsstörung ist der Fährverkehr zwischen dem Kiewitt in der Brandenburger Vorstadt und der Insel Hermannswerder am Samstagmorgen eingestellt worden. Das wird nach Mitteeilung des Verkehrsbetriebes bis voraussichtlich 13.Juni so bleiben. Den Fahrgästen wird empfohlen, die Buslinie 694 ab Hauptbahnhof zu nutzen.

Die Fähre F1 verkehr im Normalfall von Montag bis Sonntag in der Zeit von 7 bis 18.30 Uhr und macht auf kurzem Wege die Wohngebiete, die Kleingärten, die Hoffbauerstiftung, das Evangelische Gymnasium und das Inselhotel auf Hermannswerder erreichbar, was in Havariefällen nur noch auf dem langen Umweg über den Brauhausberg möglich ist.

Fahrgäste aus Potsdam-West fahren in diesem Fall mit den Tram-Linien 91 und 98 und den Bus-Linien 605 und 606 bis zum Potsdamer Hauptbahnhof und steigen dort in den Bus 694 (Bussteig 7) um.

Die Fähre ist störanfällig und muss immer wieder repariert werden. Erwogen wird deshalb, eine neue Fähre anzuschaffen oder sogar eine Brücke über die Havel zu bauen.

