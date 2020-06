Potsdam

Die Corona-Krise bedeutete für Potsdams Wirte eine Zwangsschließung. Restaurants, Kneipen, Bistros, Bars und Imbisse blieben zu. Doch es gab findige Gastronomen, die neue Ideen entwickelten. Die MAZ sucht deshalb „ Potsdams kreativsten Krisenwirt“. Ihre Vorschläge sind gefragt und am Ende stimmen die Potsdamer darüber ab. Diesmal: 11-Line.

In der Charlottenstraße versacken seit Wochen Stoffpuppen im 11-Line. Aus Kaffeekränzchen wird jeden Tag ein Cocktailabend. Zum Geschäftsschluss müssen viele der Beteiligten regungslos davon getragen werden. Was nach purer Eskalation klingt, ist kreativer Umgang mit der Coronakrise.

Italienische Begrüßung mit der Fliegenklatsche

Betreten neugierige Potsdamer das Café, werden sie mit zwei Fliegenklatschen in Handform an Besenstielen begrüßt. Es klingt alles etwas unwirklich, aber genau das ist es, was den Charme des 11-Line ausmacht. Wer jahrelang tagsüber für Kaffee und italienisches Essen und abends für Drinks kommt, weiß es schon lange: Dem Charme und den freundlichen Umarmungen zur Begrüßung der beiden Neapolitanischen Besitzer Alessandro Cotroneo und Giancarlo Arcieri, können sich die meisten Gäste nicht entziehen.

Die Umarmung der besonderen Art: Der Neapolitaner Alessandro Cotroneo begrüßt einen Gast im 11-Line mit Fliegenklatschen. Quelle: Jan Russezki

„Wir sind bekannt dafür, dass wir unsere Gäste eigentlich immer ein bisschen berühren, sie umarmen“, sagt Alessandro Cotroneo. In Italien sei es üblicher, zum Stammcafé eine emotionalere Beziehung zu haben. Das haben die beiden aus Italien mitgebracht. „Also das, was in der Coronazeit nicht sein muss“, sagt er.

Um zu verhindern, dass sich Potsdamer so schnell wie Menschen in Italien anstecken, war für die Geschäftsführer als auch Gäste klar, dass der Mindestabstand gewahrt werden muss. „Als wir noch geschlossen hatten, habe ich einen Gast von uns auf der Straße getroffen und er fragte: Wie macht ihr das jetzt?“, erzählt Cotroneo.

Nähe trotz Corona

Eine Frage, die beim Besuch des 11-Line unmöglich mit ausbleibenden Umarmungen beantwortet werden kann – auch für deutsche Gäste. „Am Anfang sind viele deutsche Gäste natürlich nicht daran gewöhnt. Mit der Zeit brauchen sie es aber. Ich glaube, es ist ein allgemeines Bedürfnis nach Nähe“, sagt Cotroneo, der sich über die Entwicklung seiner Gäste freut. „Es ist sehr schön, zu sehen, wie sie italienische Wörter lernen, sich daran gewöhnen und sogar dieses Bedürfnis nach Nähe spüren.“ Für ihn bedeuten die Umarmungen Akzeptanz – auch körperliche.

Wie füllt man nun die Lücke zwischen ausgestreckten Armen? Und wie die auf den Bänken vor dem 11-Line, auf denen sonst Potsdamer eng an eng Köpfe und Gläser zusammen halten?

„Wir haben uns überlegt, wie man die neuen Regeln sogar nutzen kann. Und dann ist uns das mit der Puppe eingefallen“, erzählt Cotroneo. Um den Abstand einzuhalten, voll auszusehen und die Neugier der Leute zu wecken, hat er also die Puppen befüllt. Über Instagram hat er viele Menschen gefunden, die Lust hatten, die Puppen zu verkleiden und ihnen Gesichter zu malen.

Versackt: Vom Frühstück über Mittagsessen bis zur letzten Runde Bier. Die Puppen bleiben, bis sie davon getragen werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Puppen tragen Kleidung der Gäste

Ein Teil der Outfits kommt von Freunden. So hat ein Stammgast eine Puppe nach seinem Ebenbild gestaltet. „Aber sehr viel kommt aus unserem Keller“, sagt Cotroneo. „Du hast keine Ahnung wie viele Leute, hier Sachen vergessen – auch Grundsätzliches wie Schuhe oder Unterhosen.“ Über die Jahre hätte sich so viel angesammelt, dass es bereits einen Flohmarkt gab, der einen Monat lang kostenlosen Kaffee für Bedürftige finanzierte. Jetzt nimmt die Sammlung die Verlegenheit aller Beteiligter beim Besuch der nun nicht mehr nackten Puppen.

Die Ladies unter den neuen 11-Line Dauergästen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anfangs sahen alle Puppen männlich aus. „Einige Kundinnen haben dann bei den Puppen weibliche Merkmale geschaffen.“

Auch wenn der Regen einer Puppe mittlerweile die Diego Maradona-Maske weggespült hat, lassen sich die neuen Dauergäste nicht aus dem Café jagen. Die Coronamaßnahmen gelten schließlich noch immer.

11-Line in der Coronakrise

Seit Mitte Mai hat das 11-Line wieder geöffnet. Das Geschäft laufe wieder gut. 80 Prozent der Gäste seien Stammkunden, etwa genauso hoch sind die Einnahmen im Vergleich zu der Zeit vor Corona. „Wir haben uns wirklich gefreut, die Leute nach Monaten wiederzusehen. Damit konnten wir auch das Bedürfnis von Nähe ein bisschen mildern“, sagt Cotroneo.

Neue Dauergäste im 11-Line: Von Gästen gestaltete Puppen sollen die Mindestabstands-Lücken zwischen den Gästen schließen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für die Geschäftsführer war die Krise keine leichte Zeit. „Es war auf jeden Fall hart wie für alle. Die Verluste waren sehr hoch“, erklärt Cotroneo. Einige Potsdamer wollten dem 11-Line mit einer Spendenaktion helfen. „Wir hatten keinen Notfall, deswegen haben wir es nicht gebraucht“, sagt er. Außer der Soforthilfe der Stadt nahmen sie kein Geld an. „Wir hatten zum Glück einen Puffer und haben die Zeit sehr gut genutzt, um kreative Lösungen zu finden, wie wir die Krise managen können, damit wir noch stärker starten können.“

Es ist zu früh zu sagen, ob das geklappt hat. „Aber mein Gefühl ist, dass wir stärker aus der Krise gehen“, sagt er. Die Puppen seien gute Werbung gewesen und sorgten dafür, dass vorbeilaufende Kunden vor dem 11-Line stehen bleiben. Was sie sehen, ist auch ein komplett renovierter Außenbereich. Wer spontan zum Kaffee bleibt, kann neuerdings auch mit EC-Karte zahlen.

Von Jan Russezki