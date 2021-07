Berliner Vorstadt

Das befürchtete Chaos am ersten Tag ist ausgeblieben: Seit Donnerstagmittag ist mit der Behlertstraße Potsdams wichtigste Nord-Süd-Verbindung gesperrt. Doch die neuralgischen Punkte in der Verkehrsplanung zeichneten sich bereits ab.

Nadelöhr Hans-Thoma-Straße

Die schmale, viel befahrene Hans-Thoma-Straße als Zubringer der Nutheschnellstraße ist seit jeher ein Nadelöhr auf dem Weg in den Süden der Stadt. Da jetzt nur noch eine Spur stadtauswärts führt – die zweite dient in der Gegenrichtung als Umleitung –, ist der Stau programmiert. Zur Falle könnte diese Straße werden, wenn es im Stop-and-Go-Verkehr zu einem Unfall kommt, wenn ein Auto liegenbleibt oder ein Post- oder Lieferfahrzeug am Bordstein hält. Ein weiterer Knackpunkt ist die Französische Straße inklusive der Schikane um die Französische Kirche herum, da der Verkehr dort zu den Hauptzeiten nur zäh abfließen kann.

Auch Radfahrer sollen den Bauabschnitt umfahren. Die Umleitung gen Norden fährt sich in der Berliner Straße zunächst komfortabel, in der Otto-Nagel-Straße und der Mangerstraße aber warten parkende Fahrzeuge, enge Routen und Gegenverkehr. Alternativ kann man mit dem Rad durch die Gutenbergstraße fahren.

Drei besondere Gefahrenstellen für Radfahrer

Drei besonders heiklen Punkten für Radfahrer sollten allerdings alle Verkehrsteilnehmer höchste Aufmerksamkeit widmen. So kreuzt die Umleitung in Richtung Französische-/Nutheschnellstraße nur wenige Meter vor der Kreuzung von Kurfürsten- und Hebbelstraße den Radschutzstreifen: Wer sich hier auf das erzwungene Abbiegen in die Hebbelstraße konzentriert, könnte Radler leicht übersehen – Achtung!

Eine zweite für Radfahrer gefährliche Passage ist der Radschutzstreifen auf der Charlottenstraße, der an der Ecke zur Französischen Straße unvermittelt endet und so für den motorisierten Verkehr auf der Umleitungsstrecke geradezu verschwindet– die Spur auf der Umleitungsstrecke kreuzt beim Abbiegen aber auch hier die Fahrradroute.

Zum Dritten dürfte sich das Risiko für Radfahrer am Ende der Umleitung an der Auffahrt von der Berliner- auf die Nutheschnellstraße erhöhen. Radfahrer, die die Kreuzung von der Humboldtbrücke stadteinwärts passieren, haben dort zwar Vorfahrt, sie bekommen es aber sehr wahrscheinlich mit Autofahrern zu tun, die froh sind, die Umleitung endlich hinter sich zu haben – und deshalb vielleicht eher aufs Gas drücken als im „normalen“ Potsdamer Stadtverkehr.

Tiefbauarbeiten starten nicht sofort

Die Gefahrenstellen werden die Stadt lange beschäftigen: Bis Ende 2022 sollen die Arbeiten am nur rund 400 Meter langen Abschnitt der Behlertstraße dauern. Bis die eigentlichen Tiefbauarbeiten starten, wird aber noch einige Zeit vergehen. „Zunächst sind weitreichende Vorbereitungen nötig“, erklärt der Verkehrsabsicherer Frank Träger. Dabei geht es vor allem um den Gehweg an der Behlertstraße. „Der Weg wird eingeebnet, um eine Durchfahrmöglichkeit für die Feuerwehr zu schaffen. Anschließend beginnen zuerst auf der linken Spur die Tiefbauarbeiten.“ Der erste Bauabschnitt misst 265 Meter, er soll bis zum 30. April fertiggestellt sein. Der folgende Bauabschnitt mit einer Länge von 162 Metern wird bis Dezember 2022 bearbeitet – wenn alles nach Plan läuft.

Davon ist Tristan Grüttner überzeugt. Der Fachbereichsleiter Netzinvestition bei der Energie- und Wasser Potsdam (EWP) hält den Zeitplan für realistisch. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt er. Grüttner kennt sich mit Großbaustellen aus, auch die langwierigen Umbauprojekte Leipziger Dreieck und Heinrich-Mann-Allee fallen in seinen Verantwortungsbereich.

Natürlich werde es Verkehrsbeeinträchtigungen geben, sagt Tristan Grüttner, das sei nicht zu vermeiden: „Im Fokus liegt für uns bei solchen Maßnahmen die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge.“ Anwohner und Anlieger sollen nicht von der Außenwelt abgeschnitten werden.

Von Nadine Fabian und Saskia Kirf