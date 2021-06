Potsdam

Sie haben sich vielen Menschen eingebrannt: Die schrecklichen Bilder des prominentesten plötzlichen Herzstillstands der Jetztzeit, als der dänische Fußballnationalspieler Christian Eriksen vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern per Herzdruckmassage zurück ins Leben geholt wurde. „Jeden zweiten Tag erleidet ein Potsdamer oder eine Potsdamerin einen solchen Herzstillstand“, sagt Michael Naitha, der Ärztlicher Leiter des hiesigen Rettungsdienstes. In den seltensten Fällen stehen jedoch Ersthelfer daneben, oft vergeht lebenswichtige Zeit, bis Rettung naht. Bislang gehe er davon aus, dass rund ein Drittel der kollabierten Patienten Hilfe erfahre, so Naitha. Eine neue App soll das jetzt in Potsdam ändern.

Neue App für ausgebildete Helfer

Am 1. Juli startet die Hilfe-App Kat-Retter in der Landeshauptstadt. Ausgebildete Ersthelfer können sich hier via Smartphone registrieren. Wenn dann in ihrer Nähe ein Mensch das Bewusstsein verliert und jemand die Feuerwehr alarmiert, werden sie automatisch angefordert. Binnen 30 Sekunden entscheiden die potenziellen Retter, ob sie jetzt helfen können, erfahren dann, wo genau der Notfall passiert ist – und retten im besten Fall ein Leben. „Ohne schnelle Hilfe verringert sich die Überlebenschance pro Minute um zehn Prozent“, sagt Michael Naitha. Denn schon nach drei Minuten ohne Reanimationsmaßnahmen kommt es zu Hirnschäden, welche nach etwa acht Minuten zum Hirntod führen.

Im Notfall: So funktioniert eine Herzdruckmassage Bei Herzstillstand – also wenn ein Mensch bewusstlos ist und nicht mehr reagiert – sollte sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen werden. Der Helfer kniet dafür auf Brusthöhe neben dem Patienten und platziert seine Handballen übereinander auf dem unteren Drittel des Brustbeins. Nun wird der Brustkorb des Patienten 100- 120-mal pro Minute fünf bis sechs Zentimeter tief eingedrückt. Ein Defibrillator und auch der Rettungsdienst am Telefon geben hierfür Anweisungen! Die Herzdruckmassage wird durchgeführt, bis professionelle Helfer vor Ort sind, solange sie für den Retter körperlich zumutbar ist. Es gibt eine Reihe von Liedern mit der passenden Schlagzahl, die den Laien helfen können, darunter „Staying alive“ von den Bee Gees, „I will survive“ von Gloria Gaynor oder die Pippi-Langstrumpf-Melodie.

Krankenwagen und Notärzte müssen in Brandenburg binnen 15 Minuten am Patienten sein, in fast allen Fällen werde dieser Wert in Potsdam unterschritten, erklärt Rainer Schulz, der die Gefahrenabwehr in Potsdam leitet. Doch bis die Profis vor Ort sind, kann jeder helfen. „Das Problem ist ja, dass die Menschen in der Nähe eines Notfalls, die helfen können, von diesem Notfall nichts erfahren“, sagt Rainer Schulz.

Der Einsatzort der Kat-Retter-Helfer liegt deshalb in einem Radius von 800 Metern und sollte innerhalb von drei bis fünf Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Dort angekommen, kann sich der Ersthelfer bei Bedarf per Handy autorisieren und mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen. In einem seit Mitte Mai laufenden Pilotprojekt mit 40 registrierten Ersthelfern wurden 24 entsprechende Alarme abgesetzt, in 16 Fällen konnten geholfen werden.

Medizinische Mindestqualifikation kann jeder erwerben

„Es geht hier ausdrücklich nicht darum, die Anfahrtszeiten auszureizen oder so etwas“, betont Michael Naitha, „es geht aber um jede Sekunde, deshalb haben wir uns für dieses zusätzliche System entschieden.“ Dabei soll sich aber nicht jeder bei Kat-Retter anmelden: „Anders als etwa das Land Berlin wollen wir keine Laien in die Rettersituation bringen“, so Naitha weiter. Für Ersthelfer ist im Land Brandenburg eine medizinische Mindestqualifikation erforderlich, die in einer zwei bis drei Stunden langen Fortbildung in erweiterter Erster Hilfe und den Basismaßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung erlangt werden kann. „Wir freuen uns über jeden Bürger, der auf uns zukommt“, sagt Feuerwehrmann Rainer Schulz, „und wir bilden jeden gern aus. Aber wir wollen nicht, dass Menschen unvorbereitet in solche Situationen geraten.“ Im Ernstfall stünden auch nach Kat-Retter-Einsätzen die Notfallseelsorger der Feuerwehr für die Helfer bereit.

Ideal wären, da sind die Experten in der Potsdamer Feuerwache einig, drei Helfer bei einem Notfall: Zwei, die sich bei der Reanimation abwechseln, die auch körperlich sehr fordernd ist, sowie ein dritter, der einen Defibrillator besorgt. 68 öffentlich zugängliche Herzschockgeräte gibt es derzeit in Potsdam, sie befinden sich etwa im Hauptbahnhof und in den Gebäuden der Stadtverwaltung. Eine offizielle, einsehbare Liste der Geräte existiert allerdings noch nicht. „Wir arbeiten daran“, verspricht Michael Naitha. Solche im Fachjargon AED (automatisierter externer Defibrillator) abgekürzten Lebensretter steuern die Helfer per Sprachführung durch den Einsatz.

Neu auf dem Markt ist die Kat-Retter-App indes nicht. Sie wurde in einem mehrjährigen Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch das Fraunhofer-Institut „Fokus“, die Combirisk GmbH und die Berliner Feuerwehr entwickelt. Sie wird bereits in mehreren Ländern, Kreisen und Städten genutzt, zum Beispiel auch in Berlin und der Lausitz. In Berlin sind schon 4500 Menschen als Ersthelfer registriert, seit Oktober 2020 wurden sie zu 3284 Notfällen gerufen.

Von Saskia Kirf