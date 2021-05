Potsdams neue Mitte: Das Schachbrett von Block III 

Innenstadt

Drei Jahre ist es her, dass das Ende der alten Fachhochschule am Alten Markt sichtbar wurde und die ersten Betonstücke vom Abrissbagger abgebrochen wurden. Nachdem das DDR-Gebäude eingeebnet wurde, kann man seit einiger Zeit in eine tiefe Baugrube schauen – und in diesen Tagen nun das Wachstum des neuen Karrees beobachten, das offiziell als Block III bezeichnet wird.

„Das spektakulärste Bauprojekt in ganz Brandenburg“

Onya Memba ist Chef der großen Baustelle. „Das ist das spektakulärste Bauprojekt in ganz Brandenburg“, sagt der 30 Jahre alte gebürtige Berliner über seine Aufgabe. „Es ist natürlich eine Herausforderung, mit sechs Bauherren diesen Prozess zu steuern, aber da wollten wir als Dienstleister unbedingt dabei sein.“ Der Wirtschaftsingenieur ist Projektleiter der BBT, der Treuhandstelle des Verbandes Berliner und Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Bislang hat er vor allem im Krankenhausbau Erfahrung gesammelt.

Jetzt koordiniert er nicht nur seine Arbeiter und vier Kräne, sondern ganz unterschiedliche Bauherren, die insgesamt 14 Gebäude auf einmal errichten wollen. Darunter sind vor allem die großen Wohnungsgenossenschaften Karl Marx und PWG 1956. Sie sind für 80 Prozent der Baumasse im Block III verantwortlich.

Onya Memba (r.) koordiniert die Baustelle des Blocks III, den sechs verschiedenen Bauherren im Stadtzentrum errichten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Plögersche Gasthof wächst als erstes aus der Grube

An drei Stellen in der großen Grube sind gerade Fortschritte zu sehen. In der Mitte gießen Membas Bauarbeiter Beton für zwei Kran-Fundamente. In der prominenten Block-Ecke in Richtung Filmmuseum ist schon ein ganzer Kellerboden betoniert. Hier befindet sich fünfeinhalb Meter unterhalb des Gehwegs die tiefste Stelle des Blocks – noch unterhalb der großen Tiefgarage. Dort baut die PWG 1956 den „Plögerschen Gasthof“ wieder auf.

Der Keller des Plögerschen Gasthofs entsteht als erstes im riesigen Block. Quelle: Bernd Gartenschläger

Er liegt tiefer als der restliche Block, damit das mächtige Sockelgeschoss der rekonstruierten Barockfassade vollständig genutzt werden kann. Bis der prächtige Eckbau tatsächlich aus der Tiefe emporgewachsen sein wird, dauert es aber noch. Denn nur an diesem Bau wird ein wasserdichter Trog konstruiert. Im Rest von Block III kann man auf diesen teuren Unterbau verzichten. Dafür sind dort auch in Zukunft dauerhaft Pumpen gegen hineindrückendes Wasser im Einsatz. Rund zwei Monate werden die Bauarbeiter von Memba noch mit dem Keller des Plögerschen Gasthofs beschäftigt sein. Danach wird etwa alle vier Wochen eine Etage fertig.

So soll der Plögersche Gasthof an der Ecke von Friedrich-Ebert-Straße (l.) und der neuen Anna-Zielenziger-Straße einmal aussehen. Quelle: Pro Potsdam

Parallel geht es an anderen Stellen weiter. Wenn in rund zwei Wochen die Kräne auf ihren frischen Fundamenten stehen werden, ist die Block-Ecke in Richtung Fortunaportal dran, wo die PWG einen alten Knobelsdorff-Bau äußerlich neu errichtet. Noch im Mai könnte auch mit dem Keller des Acht-Ecken-Hauses an der Friedrich-Ebert-Straße begonnen werden, wo die Genossenschaft Karl Marx baut.

Hier wird gerade ein Kranfundament gegossen. In voraussichtlich zwei Wochen wird der Kran montiert. Quelle: Bernd Gartenschläger

So wird in den nächsten Monaten die Baugrube Stück für Stück betoniert, nur nicht der Reihe nach, sondern „wie bei einem Schachbrett“, sagt Memba. Gründe dafür sind die komplizierte Logistik, aber auch die nur kleinteilig mögliche Absenkung des Grundwassers. In anderthalb Jahren sollen alle Rohbauten des Karrees fertig sein. Die heikelste Phase hat Onya Memba trotz der komplexen Aufgabe bereits hinter sich: Die Gründung der Baugrube mit ihren vielen Erschütterungen hätte zu Schäden an Nikolaikirche oder Landtag führen können – doch dazu kam es nicht.

Das „Haus für Musik“ in der künftigen Erika-Wolf-Straße zitiert die markanten Sternelemente der abgerissenen Fachhochschule. Quelle: Pro Potsdam

Eine Sache macht die Errichtung der Rohbauten für den Bauleiter ein Stück komplizierter: Zwei Gebäude an der Nordseite des Blocks entstehen nicht unter seiner Regie. Nachdem die Grube vollendet worden ist, haben die Bauherren der künftigen Erika-Wolf-Straße 4 und 5 andere Firmen beauftragt, um ein Wohnhaus und ein „Haus für Musik“ zu errichten. Es ist genau jene Stelle des neuen Karrees, an der die Fachhochschule noch einmal zitiert wird: An der Fassade des Musikhauses werden die Sterne neu interpretiert, die in der Abrissdebatte zum Symbol der alten FH geworden sind.

Von Peter Degener