Potsdams neue Mitte: Neben der Bibliothek wird ein Studentenwohnheim gebaut

Über die letzten Baufelder auf dem Grund der abgerissenen Fachhochschule in Potsdams Mitte fällt bald die Entscheidung. Die Verwaltung legt den Stadtverordneten eine Beschlussvorlage für den 3. Juni vor, in der die Vergabe der Flächen für den sogenannten Block IV geregelt wird, der direkt an das Bildungsforum grenzt.

Pro Potsdam soll Sozialwohnungen bauen

Das Gelände, das sich U-förmig um das Bildungsforum legt, wird in vier Losen vergeben. Los 1 – zwischen Forum und Friedrich-Ebert-Straße – geht direkt an die Pro Potsdam. In den vier Einzelblöcken müssen Wohnungen im sozialen Wohnungsbau entstehen sowie Räume zur Erweiterung der Bibliothek oder der Volkshochschule und für kulturelle Nutzungen.

Stadt setzt auf das Studentenwerk

Auf der Fläche von Los 2 – entlang der Anna-Flügge-Straße (früher Kaiserstraße, später Staudenhof) – soll ein Studentenwohnheim entstehen. Die Fläche wird an das Land Brandenburg oder einen „geeigneten Partner für studentisches Wohnen“ vergeben.

Die Stadt beschreibt ihre Erwartungen so: „Der Betrieb eines Studierendenwohnheims durch das Studentenwerk Potsdam würde das Ziel ,bezahlbaren’ Wohnraums für Studierende sichern, da das Studentenwerk aufgrund seiner Funktion und Satzung an die BaföG-Sätze der Mieten gebunden ist.“ Damit favorisiert die Verwaltung das Studentenwerk als öffentliche Körperschaft gegenüber privaten Bauherren und Betreibern von Studentenwohnungen.

Private Bieter können sich um zwei Lose bewerben

Die Lose 3 und 4 erstrecken sich von der Friedrich-Ebert-Straße entlang der Erika-Wolf-Straße (früher Schwertfegergasse) bis zur Anna-Flügge-Straße. Dort ist vergleichsweise kleinteilige Bebauung vorgesehen, die in einer Bieter-Architekten-Vergabe zugeteilt wird.

Das heißt: Jede der beiden Losflächen wird an einen anderen Bieter vergeben. Auf den Flächen entstehen mehrere Gebäude, für die jeweils Architektenentwürfe eingereicht werden sollen. Auch bei diesem Verfahren sollen Bieter, die mit Wohnungen zu niedrigen Mieten rechnen, bevorzugt werden können.

Von Alexander Engels