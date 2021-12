Bornstedter Feld

Im April 2024 geht die erste neue Stadler-Straßenbahn auf das Schienennetz in Potsdam. Von da soll jeden Monat mindestens ein weiterer Zug geliefert werden, bis Anfang 2025 alle 13 Züge in Betrieb sind. Zwölf weitere sind als Option geplant. Das haben die Stadt Potsdam und ihr Verkehrsbetrieb ViP am Dienstagnachmittag verkündet.

Die neuen Tramlink-Züge kosten 4,67 Millionen Euro pro Stück und sind damit fast doppelt so teuer wie die bisher 18 Variobahnen von Stadler, die 2,5 Millionen gekostet haben. Jure Mikolčić, Geschäftsführer der Stadler Deutschland GmbH, sieht darin aber keinen Preisaufwuchs. „Das ist ein völlig neues Fahrzeug mit Innovationen in allen Teilen. Und es ist viel länger als die bisherigen Bahnen.“ Die Tramlink ist 42 Meter lang; die Vario ist etwa zehn Meter kürzer und hat nur vier Türen gegenüber künftig acht, darunter sechs doppelte und zwei einfache. Das ermöglicht nach Auskunft von Verkehrsdezernent Bernd Rubelt (parteilos) schnellere Ein- und Ausstiege. Den Stromverbrauch wollte Mikolčić nicht vergleichen.

Er selbst bezeichnet die neue Tramlink-Bahn als ein „wunderschönes Fahrzeug. Das werden alle sagen, egal ob sie von Stadler sind oder nicht.“ Er zeigte sich im Namen des Konzerns und insbesondere der Mitarbeiter in Valencia „außerordentlich dankbar“ für den Auftrag aus Potsdam, mit dem laut Rubelt die 100prozentige Niederflurigkeit des Tram-Bestandes und damit eine weitestgehende Barrierefreiheit hergestellt wird, „wenn wir denn auch die verbliebenen Haltestellen nachgerüstet haben.“

Mit im Rennen um den Auftrag waren Siemens und Skoda. ViP-Geschäftsführer Loeschmann zufolge gab es „vergaberechtliche Bedenken“ gegen Skoda; das betraf die Ersatzteilbereitstellung und Serviceleistungen. Siemens wiederum wollte die geforderte Länge von 42 Metern nicht bauen. Die Verlängerung jetziger Modelle sei als zu teuer eingeschätzt worden, sagte Loeschmann.

Sind die Tatras noch verkäuflich?

Im Zuge der Tramlink-Lieferungen werden die tschechischen Tatra-Straßenbahnen schrittweise und endgültig ausgemustert. Sie sind schon über 30 Jahre alt und mehrfach durch aufwendige Reparaturen und Nachrüstungen in Betrieb gehalten worden, wegen ihrer mehrstufigen Einstiege aber ungeeignet für viele Behinderte, für Kinderwagen oder Radfahrer. Ob sie noch verkäuflich sind, konnte Loeschmann nicht sagen; dazu müsse man erst den Gebrauchtfahrzeugmarkt erkunden. In der Vergangenheit sind Tatras nach Rumänien, Kasachstan und Ägypten verkauft worden, dort aber nur noch vereinzelt zum Einsatz gekommen.

Der Vertrag mit Stadler enthält eine Option auf die Lieferung weiterer 15 Straßenbahnen und die Instandhaltung über weitere sechs Jahre. Zugleich wurde eine Finanzierungsvereinbarung der Landeshauptstadt Potsdam mit der ViP unterzeichnet, die ein Investitionsvolumen von 60,8 Millionen Euro umfasst. Die Stadt bezahlt das; der Verkehrsbetrieb zahlt das dann ab.

Größte Investition des ViP

Es ist laut Oberbürgermeister Mike Schubert die „bisher größte Investition für den Verkehrsbetrieb.“ Man brauche die Bahnen auch zur Erschließung des neuen Stadtteils in Krampnitz. Mit den neuen Tramlinks werden Kritikpunkte an den Varios ausgeräumt: Die Sitzplätze werden breiter. Bis zu 246 Personen finden Platz, 74 davon auf Sitzplätzen. Die Sitzbreite ist mit mindestens 425 Millimetern nunmehr einheitlich. Die geräumigen Fahrgastbereiche sind stufenlos begehbar. Auch über den in den Achsen verbauten Fahrwerken befinden sich komfortable Sitzplätze, die ohne Stufen oder Längsrampen erreichbar sind.

Zudem gibt es spezielle Eltern-Kind-Sitze, die mit der anderthalbfachen Breite ausreichend Platz für die kleinen Fahrgäste und ihre Eltern bieten. Vier gesondert ausgewiesene Multifunktionsbereiche im Bereich der sechs Doppeltüren erleichtern die Beförderung von Kinderwagen und Rollatoren. Zwei separate Bereiche sind dabei für Rollstuhlfahrer vorgesehen.

Die Steuerung der kompletten Klimatisierung der Straßenbahn ist besetzungsabhängig und damit energieoptimiert. LED-Leisten im Türbereich zeigen den aktuellen Türstatus leicht sichtbar an. USB-Steckdosen an den Sitzplätzen ermöglichen den Fahrgästen das Laden von Mobiltelefonen.

Ruhige Fahrt auch in engen Kurven

Trotz seiner Länge von 42 Metern ist das Fahrzeug bestens geeignet, auch enge Gleisbögen von bis zu 16,5 Metern Radius zu durchfahren. Das „einzigartige Lenksystem“ sorgt Stadler zufolge für eine sanfte Durchfahrt der Kurven- „Gleichzeitig ist der Tramlink geräuscharm, so dass Anwohner nicht durch laute Fahrgeräusche gestört werden“, sagte Mikolčić.

Woher das Fahrpersonal für die neuen Bahnen kommt, konnte der Verkehrsbetrieb nicht sagen. Man habe aber noch Zeit, Fahrer finden, hieß es.

Stadler baut seit über 75 Jahren Züge. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau hat seinen Hauptsitz im ostschweizerischen Bussnang. An mehreren Produktions- und Engineering-Standorten sowie über 40 Servicestandorten arbeiten rund 12 300 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung für zukunftsfähige Mobilität bewusst und steht daher für innovative, nachhaltige und langlebige Qualitätsprodukte. Die Produktpalette im Bereich der Vollbahnen und des Stadtverkehrs umfasst Highspeed-Züge, Intercity-Züge, Regio- und S-Bahnen, U-Bahnen, Tram-Trains und Trams.

Von Rainer Schüler