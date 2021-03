Krampnitz

Im neuen Potsdamer Stadtteil Krampnitz ist 2021 ein Scheidejahr. „Wir befinden uns genau zwischen Rückbau und Neubau“, sagt David Oberthür, der Krampnitz-Projektleiter der Pro Potsdam. Gemeinsam mit Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke hat er der MAZ am Donnerstag auf einem Rundgang die wichtigsten Baustellen im Entwicklungsgebiet gezeigt.

Baustart für die Grundschule

Das wichtigste Vorhaben ist die Grundschule, die samt Hort und Kita an die ersten bewohnten Häuser angrenzen wird. Im Sommer ist der Baustart geplant. Zwei Altbauten, darunter die frühere Kantine der Soldaten, werden mit einem großen Neubau kombiniert. Auf einer Visualisierung des Berliner Büros AFF Architekten sieht man, dass sich der Bau mit seiner Fassade und den Dächern an die historischen Klinkerbauten anlehnt.

Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke am Donnerstagmorgen in Krampnitz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Wettbewerbsjury war allerdings uneins – es war auch ein zweiter Sieger gekürt worden, der einen Kubus mit einer „sehr klaren Bauform“ vorsah, so Nicke. Rund 32 Millionen Euro soll die Grundschule kosten. Vier Millionen Euro davon fördert der Bund – der Bescheid kam letztes Jahr.

Im Sommer ist Baubeginn für die Grundschule. Sie besteht aus zwei Denkmalen und einem daran angelehnten Neubau Quelle: AFF Architekten

Es gibt aber noch ein nicht unerhebliches Hindernis: Es gibt noch gar keine Baugenehmigung. Der Bebauungsplan Nr 141-3, der die Schule umfasst, kann nicht in kraft gesetzt werden, solange das Land nicht mitspielt. Hintergrund ist die Skepsis beim Land, ob Krampnitz mit seinen bis zu 10.000 Einwohnern verträglich für die Umgebung ist, insbesondere in Verkehrsfragen. Bert Nicke ist aber optimistisch: „Eine Grundschule führt anders als Wohngebäude nicht zu mehr Einwohnern, wir sind deshalb zuversichtlich, dass wir die Baugenehmigung bekommen.“

Die alten Kasernenbauten im Besitz der Deutsche Wohnen werden derzeit entkernt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Erste Bewohner 2024

Die ersten Mieter in den „Klinkerhöfen der Deutsche Wohnen SE werden weiterhin für 2024 erwartet. „Daran halten wir fest“, sagt Nicke. Zu diesem Zeitpunkt soll neben Schule und Kita auch das östliche Stadtteilzentrum an der B2 fertig sein. „Die ersten Einwohner haben einen Supermarkt und womöglich auch eine Apotheke und einen Arzt. Außerdem wird dort die erste Quartiersgarage stehen“, erklärt David Oberthür. Nur im Rücken werden die Bewohner eine Baustelle haben, denn der Stadtteil wird nach und nach von Ost nach West entwickelt.

Abrisse und Archäologen

Ein Großteil der alten Panzerhallen, Werkstätten und Garagen im Westen von Krampnitz, der sogenannte „Technikbereich“, ist Geschichte. 4800 LKW-Ladungen mit 70 000 Tonnen Material wurden bis jetzt abgebrochen. 450 Tonnen Asbestabfall, 1100 Tonnen Holz gehörten dazu. Doch die Aufgabe ist noch nicht beendet. Noch einmal so viel kommt vermutlich hinzu. Was man an Erdreich und Schutt für den Straßenbau von Krampnitz wiederverwenden kann, ist vor Ort gelagert. Die großen Haufen sind streng voneinander getrennt und beschildert. Jedes „Haufwerk“, so die Fachbezeichnung, wird analysiert, damit bei Kontaminationen die Herkunft klar ist und eine Weiterverwendung verhindert wird.

Es türmen sich die Haufen an Abraum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vor Beginn der Erschließung entlang der Hauptstraßen sind 2021 erst einmal die Archäologen am Werk. Mehrere Millionen Euro kostet ihre Arbeit. Bert Nicke nennt das, was sie finden könnten „höhere Gewalt“, weil jederzeit ein Baustopp möglich wird, wenn Siedlungsreste auftauchen, die bis in die Jungsteinzeit vor über 6000 Jahren reichen können. Allein an der Grundschule kostete die archäologische Untersuchung des Baufelds 170 000 Euro.

Planänderung am Torgebäude

Ein Problem hat sich beim sogenannten Torgebäude ergeben. Dort ist eigentlich ein Gewerbezentrum für Handwerk, sowie Kreativ- und IT-Branche vorgesehen. Potsdams Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs hatte vor einem Jahr von einem „Pioniervorhaben“ gesprochen. Doch die Vermarktung war nur ein Teilerfolg. „Wir haben einen Interessenten, der auch unsere Preisvorstellungen trifft“, sagte Nicke am Donnerstag. Dieser will dort aber eine Pflegeeinrichtung schaffen. „Wir stimmen uns nun mit der Stadt ab, ob wir diese Nutzung zulassen wollen“, sagte Nicke. Dann müsste noch einmal ausgeschrieben werden, um anderen die gleiche Chance mit dieser neuen Nutzungsart zu geben.

Das Torgebäude mit dem markanten Uhrenturm hat nach einem Brand ein offenes Dach. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sollte man am Ursprungskonzept festhalten, könnte sich die Sanierung des Torgebäudes lange verzögern – dabei ist Eile vonnöten, weil nach einem Brand der Dachstuhl offen und die gesamte Substanz stark gefährdet ist.

Nächstes Krampnitz Forum

Auch die Öffentlichkeit kann bald wieder Fragen zu Krampnitz stellen. Nach einem Jahr Pause findet am 20. April wieder ein Forum Krampnitz statt. Es wird als Online-Veranstaltung unter dem Motto „Alle auf einen Stand“ durchgeführt. Jedermann kann dabei Fragen stellen, die vom Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos), einem Vertreter des Verkehrsbetriebs und Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke auf dem virtuellen Podium beantwortet werden.

Von Peter Degener