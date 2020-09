Krampnitz

Das neue Viertel Krampnitz soll für seine ersten Bewohner auch Mieten fürs schmale Portemonnaie bieten und Rathauschef Mike Schubert ( SPD) soll dieses Ziel aktiv befördern – das ist die Forderung, die der Linken-Politiker Hans-Jürgen Scharfenberg in einem neuen Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung aufmacht. Adressat ist dabei das Berliner Unternehmen Deutsche Wohnen.

Deutsche Wohnen soll erschwingliche Mieten anbieten

Die Deutsche Wohnen solle neben höherpreisigem Wohnen auch erschwingliche Mieten für potenzielle Neu-Krampnitzer anbieten – dafür solle sich Oberbürgermeister Schubert bei der Deutschen Wohnen, die als erster großer „Player“ in das Sanierungs- und Baugeschehen in Krampnitz einsteigt, einsetzen, fordert Scharfenberg mit Unterstützung seiner Fraktion.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere MAZ+ Artikel

„Ziel soll es dabei sein, dass die Deutsche Wohnen mit ihrem geplanten Wohnungsbestand in Krampnitz einen deutlichen Beitrag zur Schaffung preiswerter Wohnungen leistet. Dabei geht es vor allem um belegungsgebundene Wohnungen und Wohnungen im mietpreisgedämpften Segment“, präzisiert Scharfenberg in seinem Antrag.

Unternehmen plant 1800 Wohnungen

Wie berichtet, sind derzeit vonseiten der Deutschen Wohnen keine Angebote in diesem Segment vorgesehen. Auf MAZ-Anfrage hatte ein Sprecher kürzlich erklärt, der Bau von Sozialwohnungen sei „aktuell nicht vorgesehen“. Nach jetzigem Planungsstand wird die Deutsche Wohnen insgesamt 1800 Wohnungen neu schaffen: 1300 im Neubau und weitere 500 durch die Sanierung denkmalgeschützter, aktuell nicht bewohnbarer Gebäude.

Hans-Jürgen Scharfenberg (Die Linke). Quelle: Friedrich Bungert

„Da es sich hierbei um frei finanzierten Wohnungsbau handelt, ist gegenwärtig nicht zu erwarten, dass die Deutsche Wohnen preiswerte Wohnungen anbietet, die für viele bezahlbar sind“, befürchtet Scharfenberg – nun müsse die Stadt in Gestalt des Oberbürgermeisters aktiv werden: „Sonst ist das ein sehr unbefriedigender Zustand“, so Scharfenbergs Kritik am Donnerstag gegenüber der MAZ.

Konzernchef sprach von 8,50 Euro pro Quadratmeter

Denn angesichts dieser Größenordnungen an neuem Wohnraum ist es aus Sicht des Linken-Politikers unverzichtbar, dass das Dax-Unternehmen hier „mit gutem Beispiel“ in dem neuen Viertel, das perspektivisch 10.000 Einwohner haben soll, vorangeht – zumal Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn seinerzeit sogar von sich aus einen 8,50-Euro-Quadratmeterpreis in Aussicht gestellt habe.

Lesen Sie auch:

Scharfenbergs Forderung: „Die Stadt soll sich ihrerseits bereit erklären, Unterstützung dafür zu geben, dass die Deutsche Wohnen die erwartete Wohnungsbauförderung für dieses Areal in Anspruch nehmen kann“, heißt es in dem Antrag.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Die Stadtverordneten sollen im Dezember über den Stand der Gespräche informiert werden.

Hüneke sieht noch „Klärungsbedarf“

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke erklärte am Donnerstag auf MAZ-Anfrage, man wolle den Antrag gern im Ausschuss beraten. „Auch wir halten preiswertes Wohnen in allen Teilbereichen von Krampnitz für erforderlich“, betonte sie, „Gespräche werden aber kaum etwas bringen, solange Krampnitz nicht in der Förderkulisse des Landes ist.“ Dazu müsse die Stadt erst die Verkehrserschließung definieren. „Hier gibt es also Klärungsbedarf“, so Hüneke.

Die Deutsche Wohnen geht davon aus, dass die ersten Bewohner frühestens 2024 in die Wohnungen auf dem Ex-Kasernenareal einziehen werden. Aufgrund der Verzögerung bei der Tram-Verlängerung Richtung Krampnitz – statt 2025 hat die Landeshauptstadt jetzt das Jahr 2029 als Eröffnungstermin im Blick – hat es auch Verzögerungen bei den Arbeiten der DW gegeben. Statt im vergangenen Jahr ist mit den ersten Arbeiten erst in diesem Jahr begonnen worden. Aktuell laufen Abrissarbeiten an Bestandsgebäuden, zudem ist mit dem Entfernen von Schadstoffen begonnen worden.

Von Ildiko Röd