Innenstadt/Krampnitz

Die kommunale Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in Potsdam soll in Krampnitz eine zweite Außenstelle bekommen. Das haben Linke und Grüne gemeinsam beantragt. Im Bildungsausschuss wurde der Antrag bestätigt. Dort gab es allerdings die Änderung, dass die Dependance nicht an die in Krampnitz geplante weiterführende Schule gekoppelt werden soll.

Im Finanzausschuss stieß der Antrag hingegen auf Kritik und wurde schließlich für eine Überarbeitung vertagt, nachdem Potsdams Stadtkämmerer Burkard Exner (SPD) sein Veto angekündigt hatte: „Wenn das so beschlossen würde, wäre das rechtswidrig.“

Eröffnung spätestens im Jahr 2030

Nach den Vorstellung von Linken und Grünen soll die Außenstelle in Krampnitz mindestens 15 Unterrichtsräume und zwölf Lehrkräfte bekommen. Hinzu kämen zwei Verwaltungsstellen in der Musikschule an der Jägerstraße. Die nötigen finanziellen Mittel für Planung und Betrieb sollten laut Antrag „langfristig“ bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eröffnet werden sollte die Außenstelle zeitgleich mit der in Krampnitz geplanten weiterführenden Schule, spätestens jedoch mit dem für 2030 geplanten Anwachsen des neuen Stadtteils auf 5000 Einwohner.

Die Zahlen im Antrag orientierten sich an einer Bedarfsermittlung der Musikschule, nach der die Eröffnung einer weiteren Zweigstelle „mittelfristig unumgänglich“ sei: „Die Notwendigkeit eines weiteren Musikschulstandorts ist für die wachsende Stadt Potsdam bei der derzeitig bereits gegebenen deutlichen Übernachfrage gegeben.“

„Schon jetzt sehr lange Wartezeiten“

Wiebke Bartelt (Grüne) verwies im Finanzausschuss darauf, dass die Musikschule den Bedarf in der Stadt „schon jetzt gar nicht mehr abdecken“ könne: Bei einigen Instrumenten gebe es „sehr lange Wartezeiten“.

Krampnitz werde von der Musikschule selbst vorgeschlagen, um das Konzept kurzer Wege für den neuen Ortsteil „wirklich umzusetzen und so attraktiv wie möglich zu gestalten“, aber auch, „weil ein Standort im unterversorgten und am meisten wachsenden Norden nötig“ sei.

Finanzdezernent Exner insistierte, dass man auf eine solche Weise wie mit diesem Antrag „Investitionsprojekte nicht beschließen“ könne. Es gebe zu dem vorgeschlagenen Musikschulprojekt in Krampnitz „nicht die geringste Kostenschätzung“, so der Kämmerer: „Das kann man so nicht machen.“

Bisher eine Außenstelle Am Stern

Der Ausschussvorsitzende Hagen Wegewitz (SPD) regte schließlich an, die Stadt über eine Änderung des Antrags mit einer Studie zu beauftragen, „wie bis 2030 eine Zweigstelle der Musikschule in Krampnitz vorzugsweise in einer eigenen Einrichtung“ eröffnet werden kann.

Die städtische Musikschule „Johann Sebastian Bach“ wurde 1990 mit der Übernahme der früheren Bezirksmusikschule „Gebrüder Benda“ in der Jägerstraße gegründet. Zur Musikschule gehörte eine Zweigstelle am Johann-Strauß-Platz in Babelsberg, die 2011 in das Gebäude einer früheren Grundschule auf dem Schulcampus Am Stern umzog.

Erster Krampnitz-Prüfauftrag schon 2021

Vorausgegangen ist der aktuellen Krampnitz-Initiative im Februar 2021 ein auf Antrag der Rathaus-Kooperation verabschiedeter Beschluss, nach dem die Stadt eine Anpassung der Kapazitäten der Musikschule an den gewachsenen Bedarf prüfen sollte.

Schon mit diesem Beschluss wurde ein Prüfauftrag für eine „kurzfristige übergangsweise Eröffnung eines dritten Musikschulstandorts im Stadtzentrum oder im Potsdam Norden ... inklusive einer Erhöhung der Personalkapazitäten“ sowie die „langfristige Eröffnung eines dritten festen Musikschulstandortes ohne Doppelnutzung im Potsdamer Norden“ verabschiedet.

Von Volker Oelschläger