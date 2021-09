Mehr als 110 Punkte stehen auf der Tagesordnung der 23. öffentlichen Sitzung der Potsdamer Stadtverordneten in der laufenden Legislaturperiode.



Eine deutliche Straffung versprechen allerdings die vom Ältestenrat am Dienstagabend beschlossenen Listen mit mehr als 50 Anträgen und Vorlagen, die ohne Debatte in die Ausschüsse überwiesen werden oder aus anderen Gründen von der Tagesordnung genommen werden.



Die Konsensliste zur sofortigen Überweisung neuer Anträge und Vorlagen in die Ausschüsse umfasst allein 28 Punkte, darunter die Verwaltungsvorlage zu einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe „Uferweg Griebnitzsee“ und diverse Vorlagen zur Teilaufhebung und Verlängerung von Sanierungssatzungen in Potsdam und Babelsberg.



Die Liste von Vorlagen, die wegen fehlender Ausschussvoten zurückgestellt werden, ist 24 Punkte stark.



Beide Listen müssen von den Stadtverordneten noch mit der Feststellung der Tagesordnung bestätigt werden und könnten bei dieser Gelegenheit auch erweitert werden. Die Sitzung in der MBS-Arena am Luftschiffhafen soll um 15 Uhr mit der Fragestunde beginnen.