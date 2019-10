Werder

Im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung am Freitagmittag in der Schubertstraße in Werder fanden Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Potsdam mehrere tausend unverzollte Zigaretten als Zufallsfund. Die beiden Wohnungsinhaber wurden aufs Revier mitgenommen und müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen Zollvorschriften verantworten.

