Die US-Amerikaner haben gewählt – und MAZ-Autor Linus Höller war auch an diesem Tag ganz nah dran. Der 19-Jährige, der in Kleinmachnow seinen Schulabschluss gemacht hat und nun an der Northwestern University in Evanston studiert, war unter anderem in Wahllokalen in Evanston und Chicago unterwegs. Wir haben ihn nach unserem letzten Interview zur Lage vor der Wahl erneut nach Stimmung und Lage vor Ort gefragt.

Was hast du am Wahltag erlebt?

Nachdem die ersten Wahllokale an der Ostküste geschlossen hatten, habe ich mich mit einigen Freunden per Videokonferenz zusammengeschlossen, um die Ergebnisse live zu beobachten und unsere Vorhersagen zu vergleichen. Nach jetzt zwölf Stunden sitze ich immer noch hier. Denn die Wahl ist nach wie vor noch nicht entschieden.

Der Wahltag, der in den USA immer an einem Dienstag stattfindet, ist zwar kein Feiertag, trotzdem haben meine Professoren für diesen Tag den Unterricht abgesagt, um den Studenten die Möglichkeit zu geben, wählen zu gehen. Als Ausländer kann ich natürlich nicht wählen, doch auch ich habe die Gelegenheit gut genutzt, nämlich indem ich live von einigen Wahllokalen und aus den Städten Evanston und Chicago berichtet habe. Ich habe einige Wahlstellen aufgesucht, mich mit den Wählern unterhalten und die allgemeine Stimmung versucht, mit meinen Fotos festzuhalten.

Linus Höller studiert in den USA und berichtet über die Präsidentschaftswahl. Quelle: Linus Höller

Wie war die Stimmung auf der Straße, in Deinem Freundes- und Bekanntenkreis, in den Wahllokalen?

Am Wahltag herrschte eine seltsame Mischung aus Aufbruchsstimmung und Unbehagen, ausgelöst durch den ungewissen Ausgang der Wahl und die Befürchtung, dass es danach zu politischen und sozialen Tumulten kommen könnte. Eine Sorge war auch, dass nach der Wahl Gewalt ausbrechen könnte – so wurden in der Innenstadt von Chicago viele Geschäfte neu verbarrikadiert und rund um den Trump-Tower im Zentrum Chicagos von der Polizei eine Sperrzone eingerichtet, die nur Anwohner nach vorzeigen eines Ausweises passieren durften.

Wie hat Dein Umfeld den Wahlausgang eingeschätzt?

Der Großraum von Chicago ist stark demokratisch geprägt und allgemein war die Annahme, dass der demokratische Kandidat Joe Biden ohne große Probleme nicht nur den Bundesstaat, sondern auch die Wahl insgesamt gewinnen würde. Im Laufe des Abends wurde immer klarer, dass dies nicht so einfach der Fall sein würde. Auch, wenn man den „blue shift“ mit einrechnet – dass viele Wahlkarten, die stärker demokratisch seien sollen, in wichtigen Bundesstaaten erst spät gezählt werden – wurde das Rennen deutlich enger, als erwartet. Zur Zeit (5:30 Ortszeit) steht der Gewinner nach wie vor nicht fest.

Rund um den Trump-Tower im Zentrum Chicagos hat die Polizei eine Sperrzone eingerichtet. Quelle: Linus Hoeller

Wie sind die Reaktionen in Deinem Umfeld

Niemand, der die Umfragen ernsthaft verfolgt hat, dachte, dass es so knapp werden würde. Zwar war allen bewusst, dass Trump wahrscheinlich bei frühen Auszählungen vorne liegen würde, da die eher demokratischen Wahlkarten erst später dazu kommen würden, doch viele von Trumps Vorsprüngen schienen auch in den nächsten zwölf Stunden nicht spürbar abzureißen. Als nach zehn Stunden Wisconsin mit einer hauchdünnen Mehrheit zu Biden wechselte, war bei uns die Überraschung groß – und die Anspannung auch, denn mit jedem neuen Wahlkreis könnte sich alles wieder ändern. Eine besondere Überraschung war auch, dass Nevada zur 11. Stunde doch noch kompetitiv wurde, und sich der Abstand zwischen Biden und Trump deutlich verringerte – sollte Trump in Nevada in Führung kommen, würde ein Sieg für Biden deutlich schwieriger und für Trump deutlich einfacher werden.

Endgültige Reaktionen gibt es freilich noch nicht. Denn auch wenn Trump sich bereits selbst zum Sieger erklärt hat, wird noch gezählt – und mehrere Millionen Stimmen könnten noch nicht gemeldet sein. Einige Bundesstaaten werden noch bis zum Ende dieser Woche Wahlkarten empfangen und auswerten. Angesichts dessen, wie knapp die Wahl derzeit ist, könnte das alles auf den Kopf stellen.

Aus Angst vor Ausschreitungen sind in den Städten Schutzmaßnahmen getroffen worden. Quelle: Linus HoellerLinus Hoeller

Wie geht es nun weiter?

Jetzt heißt es warten. Denn auch wenn alle Stimmen bis Dienstagabend abgegeben wurden, dauert die Wahl noch an – und wird womöglich noch einige Tage weiter gehen. Trump hat bereits angekündigt, vor Gericht klagen zu wollen, um die Auszählung von Stimmen vorzeitig zu stoppen. Ob er damit erfolgreich wäre, ist fraglich, doch das oberste Gericht der USA wurde durch die Ernennung von Richterin Amy Coney Barrett durch Trump letzte Woche deutlich konservativer.

Der Trump-Tower in Chicago. Quelle: Linus HoellerLinus Hoeller

Nevada, einer der Bundesstaaten die noch Tage nach der Wahl Briefwahl empfangen und auswerten wollen, hat angekündigt, erst am 5. November weiterzählen zu wollen. In Michigan hofft Biden auf einen verspäteten Wahlsieg, wenn in demokratischen Hochburgen die Briefwahl ausgezählt wird. Während er dort zwischenzeitlich etwa acht Prozentpunkte hinten lag, liegt er um halb sieben Uhr Ortszeit nur noch etwas über ein Prozent zurück. Sollten sowohl Wisconsin als auch Michigan an Biden gehen, und er die anderen Staaten in denen er derzeit vorne liegt beibehalten, könnte er die Wahl gewinnen. Doch auch Trump hat noch Möglichkeiten, das Rennen für sich zu entscheiden. Und sogar, dass es zu einem Gleichstand (269 Wahlmänner jeweils für Trump und Biden) kommt, ist noch möglich. Dann würde der Kongress – also das Repräsentantenhaus und der Senat, die beide am Dienstag auch Wahlen abhielten – eingeschaltet werden, um den Sieger zu ernennen.

Vorerst ist jetzt das oberste Gebot: Ruhe bewahren und abwarten, während die letzten Wahlzettel ausgezählt werden. Denn diese Wahl wird tatsächlich mit den allerletzten Stimmen entschieden werden.

