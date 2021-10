Potsdam

25 Schülerinnen und Schüler des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums kamen am Montag für eine Party in das Klinikum Ernst von Bergmann. Mit Party im eigentlichen Sinne hatte dieser Besuch jedoch wenig zu tun. „P.a.r.t.y.“ steht vielmehr für das Unfallpräventionsprogramm des Krankenhauses: „Prevent Alcohol and Risk-Related Trauma in Youth“. Durch die Führung und das Tagesprogramm sollten die Schüler sensibilisiert werden, wenn es um Drogen und den Straßenverkehr geht.

Der Konsum von Drogen, etwa Alkohol, komme bei Jugendlichen im Straßenverkehr häufiger vor, als in anderen Altersgruppen. „Ich glaube, in den sozialen Netzwerken wird viel risikobehaftetes Verhalten gezeigt. Mit dem Tag heute haben wir die Möglichkeit, ihnen zu zeigen, was alles hinter so einem Unfall steht“, sagt Bernhard Fleischer, Oberarzt der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie.

Die häufigste Todesursache bei jungen Menschen

„Die Jugendlichen sind die Nächsten, die in den Straßenverkehr einsteigen. Durch beispielsweise fehlende Erfahrung haben sie im Straßenverkehr ein erhöhtes Risiko“, saget Fleischer. So sei ein Trauma, also ein Unfall, bei jungen Menschen die häufigste Todesursache.

Einen Tag lang waren die Zehntklässler zu Gast im Krankenhaus. Von der Annahme, über die OP-Säle, bis hin zum Helikopter-Landeplatz, dem Besuch auf der Intensivstation und im Schockraum – die Schüler erhielten etliche Einblicke in die medizinische Welt.

Die Jugendlichen konnten zudem mit Steffen Zahn sprechen. Der 53-jährige hatte am 4. Oktober einen schweren Arbeitsunfall, wurde inzwischen fünf mal am Fuß operiert und hofft darauf, im Mai nächsten Jahres wieder laufen zu können. „In solch einem Krankenhaus braucht es massenhaft Spezialisten. Und die Arbeit lohnt sich“, sagte er zu den Jugendlichen. Einige von ihnen meldeten sich, als gefragt wurde, wer denn selbst einmal in einen medizinischen Beruf möchte.

Das Programm scheint zu wirken

Die Schüler waren von den neuen Erfahrungen und Erkenntnissen sichtlich beeindruckt. „Heute wurde einem bewusst, was alles hinter solch einem Krankenhaus steckt. Man denkt jetzt anders über einige Themen“, sagt die 15-jährige Amelie Dahle. Durch die Gespräche und Einblicke verstehe man viel eher, wie wichtig Vorsicht im Straßenverkehr sei. Am spannendsten habe sie es gefunden, einen Rettungswagen von innen sehen zu können.

Amelie Dahle hat viel gelernt im Klinikum Ernst von Bergmann. Quelle: Julius Frick

Darüber freuen sich auch die beiden Klassenlehrerinnen Ina Starke und Susan Gutzmerow. „Wir wollten, dass die Schüler noch verantwortungsbewusster agieren und ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass jede Aktion auch Konsequenzen haben kann“, sagt Susan Gutzmerow. Beide finden, die Schüler hätten das Programm gut angenommen.

Das Unfallpräventionsprogramm des Krankenhauses fand nach 2020 zum zweiten Mal statt. Man könne sich vorstellen, das Programm künftig mehrmals im Jahr für Schulklassen anzubieten.

Von Steve Reutter