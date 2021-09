Potsdam

Christoph Tschernatsch heißt der erste Träger des Susanne-Globisch-Preises. Der Kunstverein Potsdam hat die neue Auszeichnung für Malerei unter dem Titel „Unter bewegten Himmeln“ am Mittwoch verliehen – in Gedenken an die Künstlerin und Kunstpädagogin Susanne Globisch-Ahlgrimm (1920–2012).

Corona kam ersten Termin dazwischen

Geplant war die Preisverleihung schon zum 100. Geburtstag im vorigen Jahr, berichtet Thomas Kumlehn vom Kunstverein. Zur Ausschreibung im Mai 2020 kam es noch. Bis September konnten Bilder-Bewerbungen eingereicht werden. Elf Schülerinnen und Schüler von Helmholtz- und Humboldt-Gymnasium beteiligten sich – auch wenn der Wettbewerb allen Schülern von Gymnasien und Schulen mit Gymnasialzweig offenstand. Doch Corona vereitelte im Herbst die Preisverleihung – die nun aber am Mittwoch im Helmholtz-Gymnasium vollzogen wurde.

Preisverleihung (v.l.) Laudator Wolfgang Liebert, Preiträger Christoph Tschernatsch und Vereinsvorsitzender Andreas Hüneke. Quelle: Julius Frick

Eine Jury aus fünf Künstlern und Kunstfachleuten begutachtete die eingereichten Werke der Jugendlichen. Über den Preisträger sei man sich sehr einig gewesen, berichtet Kumlehn. Das von Christoph Tschernatsch unbenannte Bild, das die Jury mit „Krötenwanderung“ titulierte, stach unter allen Arbeiten hervor.

Kunstpreis für Kröten in Grisaille-Technik

Es zeigt eine große weibliche Kröte mit einer kleinen männlichen Kröte auf dem Rücken. Christoph Tschernatsch verwendete dafür die Grisaille-Technik, die ausschließlich Grau-, Schwarz- und Brauntöne verwendet. Der Künstler Wolfgang Liebert hob in seiner Laudatio hervor, dass der Nachwuchsmaler nicht nur die Technik formal sehr gut beherrsche, sondern das Motiv inhaltlich einen großen Deutungsraum lasse. So könnten die Tiere als Symbol für den Naturschutz gesehen werden oder auch kulturgeschichtlich interpretiert werden, etwa als altägyptisches Fruchtbarkeitssymbol.

Christoph Tschernatsch ist 20 Jahre alt und hat 2020 das Abitur am Humboldt-Gymnasium abgelegt. Er begann danach ein Studium an der Berliner Universität der Künste und besucht nun die Fachklasse von Thilo Heinzmann, Professor für Malerei. Letzteres war der Jury aber bei der Sichtung der Bilder nicht bekannt.

Preisgekröntes Bild. Quelle: Julius Frick

Der Kunstverein überlegt nun, ob der Susanne-Globisch-Preis erneut ausgeschrieben werden soll. Eine andere Möglichkeit sei, so Kumlehn, im Jahr 2024 einen Preis in Gedenken an Hubert Globisch (1914-2007) auszurufen. Dann steht der 110. Geburtstag des Potsdamer Künstlers an.

Von Alexander Engels