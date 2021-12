Sanssouci

Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) präsentiert heute Zwischenergebnisse des Dialogprozesses „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ und verleiht die diesjährigen Postdoc-Preise des Landes Brandenburg.

Ziel des 2020 gestarteten Dialogprozesses ist es, die Beschäftigungsbedingungen in den Hochschulen zu analysieren und Ideen zu entwickeln, wie Probleme gelöst oder vielversprechende Entwicklungen weiterentwickelt werden können. Dabei geht es unter anderem um die Schaffung von Dauerstellen für jüngere Wissenschaftler und Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Tätigkeit und Familie.

Der ganze Prozess dauert zwei Jahre und bezieht die Personalvertretungen der Hochschulen, die Gewerkschaften, das Bündnis „Frist ist Frust“, die Brandenburgische Studierendenvertretung, die Leitungen aller staatlichen Hochschulen, die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten, die Hauptschwerbehindertenvertretung, Vertreter der Hochschullehrkräfte sowie Vertreter des Wissenschaftsministeriums ein.

Mit den Postdoc-Preisen würdigt das Land zum 15. Mal herausragende Forschungsleistungen promovierter Wissenschaftler an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die diesjährigen Postdoc-Preise gehen an Dr. Björn Sörgel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Dr. Matthias Hartlieb von der Universität Potsdam. Die mit jeweils 20.000 Euro dotierte Auszeichnung gehört zu den am höchsten dotierten Wissenschaftspreisen für junge Wissenschaftler in Deutschland.

Von maz-online/rai