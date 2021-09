Potsdam

„Er ist verletzbar, geht seinen Weg konsequent zu Ende und weiß, was Verlust bedeutet.“ So charakterisiert Schauspieler Joachim Berger den jüdischen Geldverleiher Shylock aus William Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“. An diesem Freitagabend ist die Premiere des Stücks im Potsdamer Hans-Otto-Theater (HOT).

Jude in einer antisemitischen Gesellschaft

In dem 400 Jahre alten Stück – Shakespeare veröffentlichte es im Jahr 1600 – sieht der 60-jährige Joachim Berger seine Rolle als Shylock gleichsam als Opfer und Täter. Der jüdische Shylock leiht dem Kaufmann Antonio im christlich geprägten Venedig Geld. Als dieser den Betrag jedoch nicht zurückzahlen kann, wetzt Shylock schon das Messer.

Doch beinhaltet der Konflikt auch, dass Shylock in Venedig durchweg Antisemitismus erlebt und ihm Rechte verwehrt werden. „Ich finde es nachvollziehbar, dass Shylock, ein jüdischer Mensch, in dieser durch Antisemitismus geprägten Gesellschaft zum letzten Mittel greift“, sagt Joachim Berger. Er fordere sein Recht ein, um Gerechtigkeit zu erfahren.

„Natürlich, klar“, sagt der im Jahr 1961 im südbayerischen Lindau am Bodensee aufgewachsene Joachim Berger auf die Frage, ob er ebenfalls verletzlich ist, so wie er die Figur Shylock beschreibt. Auch Verlust habe er schon erlebt. Die Konsequenz einer Shakespearschen Bühnenfigur aber, die ihren Weg gegen alle Widerstände und moralischen Infragestellungen zu Ende geht, hält er für nicht anwendbar auf das eigene Leben. „Es ist eine Welt, in der man nicht jeden Weg zu Ende gehen kann.“ Den Weg als Schauspieler jedoch, geht er nunmehr seit 40 Jahren.

Auf das Publikum zu treffen sei ein einzigartiger Moment

Mit 18 Jahren studierte er an der Schauspiel-Akademie Zürich – trotz aller Befürchtungen seiner Familie. „Sie hatte Sorge, dass man davon nicht leben kann“, erzählt Joachim Berger. Doch habe es für ihn nie einen anderen Weg gegeben als den, auf der Bühne zu stehen und verschiedene Charaktere zu spielen. „Es fasziniert mich, immer neue Figuren zu spielen, neue Stücke kennenzulernen und neuen Kollegen zu begegnen“, sagt er.

Und selbst nach mehreren tausend Bühnenauftritten, gehört Nervosität vor einem Stück noch immer dazu. Sie verändere sich nur, indem man etwa die Abläufe und neue Kollegen kennenlernt. Doch durch etwas unterscheidet sich jeder Auftritt: Die Zusammensetzung des Publikums ist immer eine andere, jeder Theaterabend sei schon dadurch einzigartig. „Das Publikum macht die Aufführung perfekt.“ Er empfinde es als unglaubliches Privileg, unter solchen Umständen arbeiten zu dürfen, in einer sich ständig neu formierenden Konstellation.

„Das Publikum macht die Aufführung perfekt“, sagt Joachim Berger. Quelle: Julius Frick

Seit 2018 lebt er mittlerweile in Potsdam. Schwer fiel ihm die Entscheidung nicht, aus dem nordrhein-westfälischen Neuss hierher zu kommen. „Als ich das erste Mal in Potsdam unterwegs war und vor dem Hans-Otto-Theater stand, wusste ich bereits, dass ich hierherkommen würde“, sagt er. Es war nicht das erste Mal, dass er für die Schauspielerei umzog. Vor Potsdam und Neuss lebte er in Kassel, Freiburg und in Zürich. Inzwischen sei er in der märkischen Landeshauptstadt angekommen und fühle sich hier heimisch. Er schwärmt vor allem von der Landschaft an der Havel, der natürlichen Idylle und von Potsdams besonderem Charme.

Corona-Pandemie: Der Hinterhof wurde zur Theaterbühne

Für die Rolle als Shylock hat er seit vergangenen Sommer geprobt, was deutlich länger als normal sei. Wegen der Lockdowns und der Corona-Pandemie kam es aber so. Die Zeit des Lockdowns sei für das Theater eine Katastrophe gewesen, sagt Joachim Berger: „Theater existiert, indem es stattfinde.“ Auch sein Lebensrhythmus sei gestört gewesen. Und ganz ohne Auftritt, ging es für ihn nicht.

So verwandelte er den Hinterhof des Hauses in dem er in Potsdam lebt, zu einer Theaterbühne. Für die Nachbarskinder, die wegen der Pandemie nicht in die Kita oder Schule gehen konnten, und für deren Eltern führte er auf der Wiese hinter dem Haus „Das Gespenst von Canterville“ auf – als Soloperformance. „Es ist toll zu sehen, wie unterschiedlich Erwachsene und Kinder die Geschichte von Oscar Wilde verstehen“, sagt er.

Der entscheidende Satz, der die Handlung auflöst

Das Stück am Freitag, der Kaufmann von Venedig, spielt in der heutigen Zeit, neben Joachim Berger werden noch zehn weitere Künstler auf der Bühne sein. Ein Schreckensszenario – vermutlicher aller Bühnenkünstler – ist, live während des Auftritts den Text zu vergessen. Vor vielen Jahren ist das auch Joachim Berger passiert. Und nun stand er da, auf der Bühne und wusste nicht weiter. „Es war der entscheidende Satz, der die ganze Handlung auflösen sollte“, sagt er.

Doch seine Kollegen sprangen ein, flüsterten sich wie bei dem Spiel „Stille Post“ den Text zu – bis letztlich jemand bei Joachim Berger stand und ihm den Satz ins Ohr flüsterte. „Da lernt man, was Einsamkeit wirklich bedeutet“, sagt er und lacht. Am Freitag soll ihm das nicht passieren. Ein zentraler Satz für ihn: „Wenn wir euch sonst in allem gleichen, wollen wir euch auch darin gleich sein.“

„Der Kaufmann von Venedig“ dauert eine Stunde und 50 Minuten – ohne Pause. Die Premiere heute sowie die Aufführungen am 10 und 19. September sind ausverkauft. Für den 4. September, 19.30 Uhr, im Großen Haus des HOT gibt es noch Karten auf www.hansottotheater.de.

Von Steve Reutter