Premiere von „Lost in Formation“: Was das Militär mit dem Theater zutun hat

Tanztheater und Alltag haben viel gemein. Auf der Bühne wie auch auf der Straße bilden sich im Zusammenspiel von Menschen immer wieder Ordnungen heraus – manche zufällig, manche choreografiert.

Leute stellen sich zum Beispiel in einer Reihe auf. Mal wollen sie einen haltenden Omnibus betreten, mal schwingen sie als chorus line die Beine. Manchmal bilden Menschen auch einen Block. Der marschiert dann als Militäreinheit los oder tanzt als corps de ballet Spitze. Beides ist auf seine Art ästhetisch, auch wenn das eine als „Leben“, das andere als „Kunst“ gilt.

Formation in den neuen Medien

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens hat sich das Potsdamer Künstlerkollektiv „ Kombinat“ auf diese Urform tänzerischen Ausdrucks eingelassen: die Formation. Dabei interessieren sich die Choreografin Paula E. Paul und der Filmemacher Sirko Knüpfer nicht nur für ältere Erscheinungen solcher Formationen wie militärisches Marschieren, Begrüßungsrituale oder das Teilnehmen an einem Sportkurs, es geht auch um Formation im Zeichen neuer Medien: etwa um das Sich-Präsentieren vor der allgegenwärtigen Fernsehkamera oder das Dauer-Posieren mit Handystick als Selfiemodell.

Teils aus Archiven gesammeltes, teils selbst gedrehtes Filmmaterial verschmilzt in dem neuen Stück „Lost in Formation“ mit der Performance von Risa Kojima und David Pallant zu einem lakonisch-ironischen Kommentar gegenwärtiger Alltagskultur.

Ausdruck von Freude und Macht

„Was wir machen ist im Prinzip eine Doppelperspektive“, erläuterte Filmemacher Sirko Knüpfer. „Wir zeigen im Film die Vielen, die eine Masse oder Formation bilden und zugleich halten wir mit unseren Tänzern auf der Bühne immer die ganze Zeit in Erinnerung, dass immer die Einzelnen bestimmen, ob es diese großen Dinge gibt oder nicht.“ Solche großen Dinge können entweder Ausdruck von Freude sein, wie die Formationen von Fallschirmspringern, oder Demonstrationen von Macht wie bei militärischen Übungen.

Gerade Letztere findet „ Kombinat“ spannend, denn das Militär inszeniere sich jeweils mit besonderen Übungen als eine geschlossene Gruppe, die sich in ihren Formen aber von den militärischen Gruppen anderer Staaten absetze. Das Gleiche gelte für den politischen Alltag, wo sich Einzelne etwa ganz bestimmten Demonstrationszügen anschließen.

Überall lauern Formationen im realen Leben

„Das ist gerade für uns, die wir mit Tanz arbeiten, interessant zu sehen, wie viel durch Bewegung und durch das Tänzerische im Alltag verhandelt wird“, sagt Knüpfer. Dass bei solchen Choreografien des Alltags auch immer das Individuelle oder das nicht Gelungene durchscheine, biete im Stück durch den Kommentar der Tänzer auch viel Anlass für Humor. Durchaus habe beim ein oder anderen Einfall die britische Komikertruppe Monty Python Pate gestanden.

Aufwendige Videoopern Kombinat ist eine Potsdamer Gründung. 2009 taten sich die Tänzerin und Choreografin Paula E. Paul und der Medienkünstler Sirko Knüpfer zusammen, um eine neue Kombination aus Tanz und Videokunst zu schaffen. Seitdem haben die Beiden als freischaffende Künstler rund ein Dutzend zeitgenössischer Performances herausgebracht. Spielort war meist Potsdam. Die Videowerkesind großangelegte Inszenierungen, die oft mit Laien und an Originalschauplätzen stattfinden. Die für die Performances geladenen Tänzer sind renommierte internationale Künstler. Choreografin Paula E. Paul beschreibt ihre Arbeiten als opernhaft. Die Produktionenselbst sind aufwendig. Für „Grand Jete“ wurden 2014 zwei Trampoline und eine große Videoinstallation in der Schinkelhalle aufgebaut. Die Bewegtbilder und die Live-Artistik waren punktgenau aufeinander abgestimmt. Nach dem selben Muster funktioniert auch die aktuelle Produktion „Lost in Formation“.

Nicht nur in dieser Hinsicht ziehen die beiden Potsdamer Künstler in ihrem Jubiläumsstück wieder alle Register ihres Könnens. Das weiße Bühnenrund bildet zusammen mit den Projektionsflächen selbst eine Formation, die sich ständig verändert. Die beiden Tänzer fügen sich manchmal nahtlos ins Filmgeschehen ein oder konterkarieren es mit ihren eigenen Bewegungen. Ihre Verhaltens- und Formationsmuster, mit denen sie sich in der Menge verlieren, sind beides: Lust und Last, Unterwerfung und eigenes Verlangen. „Im Informationszeitalter jedenfalls lauern Formationen an vielen Orten unseres virtuellen und realen Lebensraumes“, sagt Sirko Knüpfer.

Die Tänzer Risa Kojima und David Pallant in der Potsdamer Produktion "Lost in Formation". Quelle: Stefan Gloede

Klar in der Formsprache, ironisch in der Darbietung und unerschöpflich bei den Einfällen ist auch die zwölfte Produktion des Potsdamer Künstlerpaares, das zuvor mit der Segway-Choreographie “Voyage Voyage“ den 7. Internationalen Choreographic Captures Wettbewerb gewann. „Lost in Formation“ ist geistreich-witzige Unterhaltung, die überkommene Sehgewohnheiten sprengt und zu überraschenden Einsichten über vermeintlich bekannte Situationen führt.

Info: „Lost in Formation“, Premiere am Freitag, 22. November, 20 Uhr in der Fabrik. Weitere Aufführungen 23.11., 20 Uhr und 24.11., 16 Uhr, Wiederaufnahme in der Fabrik: 17.04.2020, 20 Uhr, 18.04.2020 20 Uhr und 19.04.2020, 16 Uhr.

