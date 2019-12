Privat-Uni schafft Platz für mehr als tausend Studenten

Potsdam

Mit 200 bis 300 Studenten möchte die neu gegründete und inzwischen staatlich anerkannte Potsdamer Privat-Hochschule für Gesundheit und Medizin starten. Die Hochschule soll in den kommenden Jahren auf 1000 bis 1200 Studierende anwachsen. Ilona Renken-Olthoff, Gründerin und Geschäftsführerin der Health and Medical University Potsdam (HMU), zeigte sich im Gespräch mit der MAZ zuversichtlich, dass sich zum Wintersemester 2020/21 genügend Interessenten einfinden werden. „Es gibt große Bedarfe am Markt“, sagt sie. Mit Gründung der HMU reagiere man auf die Veränderungen im Gesundheitswesen – eine disziplinübergreifende Herangehensweise und die Kooperation der verschiedenen Berufsgruppen seien das Gebot der Stunde.

Klinikum ist Partner für den Studiengang Humanmedizin

Wie berichtet, setzt die HMU fachlich auf die Schwerpunkte Humanmedizin, Psychologie und Gesundheitsökonomie. Für den Studiengang Humanmedizin hat sie das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ als Kooperationspartner gewinnen können. Das bedeutet, dass die Studenten die klinische Ausbildung im zweiten Studienabschnitt im Bergmann-Klinikum absolvieren werden. In der Psychologie und in der Gesundheitsökonomie sollen sich die Studierenden hingegen selbst aussuchen, wo sie ihre praktische Ausbildung angehen. „Die Palette ist in beiden Bereichen sehr breit“, sagt Ilona Renken-Olthoff. „Die Universität prüft aber natürlich, ob der gewünschte Partner befähigt ist, ein Praktikum anzuleiten.“

Das Bergmann-Klinikum lobt Ilona Renken-Olthoff als „ein sehr renommiertes, sehr gut aufgestelltes und sehr leistungsorientiertes Krankenhaus“. Die Kooperation habe daher nicht nur durch räumliche Nähe auf der Hand gelegen: „Wir haben uns mit unseren Ideen an das Klinikum gewandt und sind uns schnell einig geworden.“

Start in der Villa Bergmann

Zwar beginnt die Lehre an der HMU – wenn alles glatt läuft – erst in zehn Monaten, ihre Arbeit nimmt die Universität aber bereits am 3. Januar auf. Unter anderem beginnen dann das Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren für die Studienplätze sowie das Berufungsverfahren zur Besetzung der Professorenstellen. Eine Baustelle ist derweil die künftige Heimstatt der HMU, die Villa Carlshagen am Templiner See. Deren Sanierung ist laut Ilona Renken-Olthoff noch nicht abgeschlossen. „Deshalb ist in der Startphase die Villa Bergmann unser Zuhause“, sagt die HMU-Geschäftsführerin.

Einst das Wohnhaus des berühmten Berliner Medizin-Professors, Chirurgen und Krankenhaus-Namenspaten Ernst von Bergmann (1836 bis 1907), beherbergt die auffällige Turmvilla zwischen dem Ufer des Tiefen Sees und der Berliner Straße heute das Schulungs- und Ausbildungszentrum des Klinikums. „Wir hoffen, Ende August, Anfang September in die Villa Carlshagen umziehen zu können“, so Ilona Renken-Olthoff. Für den Lehrbetrieb werde man allerdings Räume – möglichst in der Nähe des Klinikums – anmieten.

Klinikum : Versorgung profitiert von Forschung und Lehre vor Ort

Am Klinikum fühle man sich gut für die neuen Aufgaben gewappnet, sagt Steffen Grebner, Vorsitzender der Geschäftsführung: Als Universitätsklinikum wolle man innovative, medizinische Spitzenmedizin und universitäre medizinische Forschung und Lehre verbinden. „Von unserem Anspruch, optimale medizinische Versorgung anzubieten, profitiert gerade auch die Bevölkerung der Metropolregion Berlin/ Brandenburg“, so Grebner. Anfang Januar finde die nächste Beratungsrunde von HMU und Klinikum statt.

Das Bergmann-Klinikum verfügt über mehr als 1100 Betten und ist damit nicht nur das größte Krankenhaus in Potsdam, sondern eines der größten in der Region. Mit dem Klinikum als Partner kann die HMU Humanmedizin als Staatsexamensstudiengang anbieten. Das bedeutet, dass das Studium allen Qualitätsanforderungen eines Medizinstudiums in Deutschlands folgt, dass es mit dem Staatsexamen abschließt und auch zur Approbation berechtigt.

Neuzugang in privatem Hochschulverbund Die HMU – Health and Medical University Potsdam – ist eine Neugründung der Berufs- und Hochschulunternehmerin Ilona Renken-Olthoff. Seit 1993 hat die gelernte Deutsch-Lehrerin eine Reihe von privaten Bildungseinrichtungen ins Leben gerufen, hauptsächlich in Thüringen, in Hamburg und Berlin. In Potsdam ist Ilona Renken-Olthoff keine Unbekannte. So hat sie Ende 2009 die BSP Business School Potsdam/Hochschule für Management gegründet. Ende 2012 hat die BSP ihren Sitz in die Hauptstadt verlegt. Den Hochschulverbund, zu dem die HMU gehört, machen neben der BSP die MSH Medical School Hamburg und die MSB Medical School Berlin komplett. nf

Von Nadine Fabian