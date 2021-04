Potsdam

Die im April 2019 in Babelsberg gegründete private XU Exponential University in Potsdam Babelsberg hat einen neuen Präsidenten. Der bisherige Professor für Digital Business und Data Science an der University of Europe for Applied Sciences (UE), Filipe Castro Soeiro, steht nun an der Spitze der Hochschule, die sich auf Ausbildungen in den Feldern Digitalisierung, Management und Marketing spezialisiert hat.

Castro Soeiro beendet damit die Interimsleitung der Betriebswirtin Stefanie Fiege, die die Einrichtung nach dem Weggang von Gründungsdirektor Uwe Eisermann im November 2019 geleitet hatte. Fiege ist jetzt Vizepräsidentin für Lehre der XU Exponential University.

Uwe Eisermann war nur kurzfristig Leiter

Eisermann, der vor der Gründung der XU Hochschule schon mehrere private Hochschulen geleitet hatte, hatte die im Studio Five des Babelsberger Filmgeländes beheimatete Einrichtung nur knapp acht Monate geführt. Sprecherin Josephine Gallée begründet den frühen Weggang unter anderem damit, dass Eisermann eigentlich nur „für den Zeitraum der Akkreditierungs- und Anerkennungsphase“ mit der Entwicklung tragfähiger und innovativer Studiengänge betraut gewesen sei.

„Für mich ist es eine spannende Herausforderung, eine Hochschule zu leiten und weiterzuentwickeln, die ihren Fokus ganz auf Digitalisierung und neue Technologien setzt“, sagt der neue Präsident Filipe Castro Soeiro über sein Amt. Die junge Hochschule sei praxisorientiert und habe ihr Studienangebot konsequent auf den Arbeitsmarkt der Zukunft ausrichtet.

Alle Studiengänge gleich stark gefragt

Aktuell seien 135 Studierende an der Hochschule eingeschrieben, sagt Sprecherin Gallée. „Dabei sind all unsere aktuellen Studiengänge nahezu gleich gefragt.“ Studiert werde Digital Business, Digital Marketing & Social Media sowie Coding & Software Engineering, also Programmieren und Softwareentwicklung.

Schon von Anfang an habe die Hochschule auch auf selbstbestimmtes, digitales Lernen gesetzt, so Gallée. Insofern sei der Umstieg auf Distanzlernen während der Pandemie nicht so schwer gefallen. Das Team freue sich trotzdem, wenn die Studierenden wieder auf den Campus zurückkehren könnten.

Vor ihrer Gründung hatte die XU Exponential University ihr Konzept 2018 in Berlin vorgelegt. Dort hatte sie keine staatliche Anerkennung bekommen. Die Hochschule teilte im Frühjahr 2019 dazu mit, sie habe in Berlin auch nie einen förmlichen Antrag auf Anerkennung gestellt.

Von Rüdiger Braun