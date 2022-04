Potsdam

Parallel zur Landesgartenschau in Beelitz hat die Saison der „Offenen Gärten“ in Brandenburg und Berlin begonnen. Organisiert von der Urania Potsdam und der „Initiative Offene Gärten Berlin-Brandenburg“ (Inog) werden am kommenden Wochenende Garteninteressierte in ersten 16 private Gärten in Potsdam und dem Umland eingeladen.

Potsdams bunte Welt der Stauden

Geöffnet ist am Sonntag von 10 bis 16 Uhr auch der Blütengarten von Christa und Konrad Näser in Potsdam-Bornim, Amundsenstraße 9. In diesem mit seinen Frühblühern besonders beliebten Garten kann auf bequemen Wegen mit vielen Sitzgelegenheiten die bunte Welt der Stauden und Gehölze entspannt erkundet werden.

In Potsdam öffnet am Samstag außerdem der Bauerngarten von Anne und Lutz Andres, Russische Kolonie 12, am Samstag und Sonntag der Sammlergarten von Bärbel und Klaus-Dieter Menz, Am Grünen Gitter 9, am Sonntag der Hostagarten von Sabine und Jochen Kraatz in der Thomas-Müntzer-Straße 7 in Golm.

Bundesweit und auch international existieren zahlreiche Veranstaltungen „Offene Gärten“ oder „Offene Gartenpforten“. Es handelt sich um voneinander unabhängige Initiativen, in denen überwiegend private Gartenbesitzer ihre Gärten der breiten Öffentlichkeit zur Besichtigung öffnen.

Gelegenheit für Anregungen und Tipps

Das Besondere daran ist, dass die Besucher während dieser Veranstaltung völlig ungezwungen und ohne Voranmeldung in die Gärten hineinspazieren und sich umschauen können.

Die „Offenen Gärten“ bieten den Besuchern die Gelegenheit, sich Ideen und Anregungen für den eigenen Garten zu holen, Tipps von den Gartenbesitzern zu erhalten oder einfach für einen Ausflug, um sich an der Schönheit der Gärten zu erfreuen.

Für den Besuch der Gärten ist der einmalige Erwerb einer Plakette für 3 Euro erforderlich, die es an Vorverkaufsstellen und auch in den Gärten selbst geben soll.

Potsdams Gärten laden seit 2002 ein

Die Veranstaltungsreihe „Offene Gärten“ in Potsdam wurde 2002 vom gleichnamigen Arbeitskreis gemeinsam mit der Urania und 20 teilnehmenden Privatgärten begründet. An der Saison 2022 sind laut Urania insgesamt 113 Kleingärten in Potsdam und dem Umland beteiligt.

Erster Höhepunkt in diesem Jahr ist das Wochenende vom 21. und 22. Mai, an dem sich 60 Gärten mit der Blütenpracht der Rhododendren, Azaleen, Pfingstrosen und vieler Gehölze in frischem Maiengrün präsentieren.

Info Weitere Informationen und das komplette Programm unter www.urania-potsdam.de

Von Volker Oelschläger