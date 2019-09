Werden Sie Teil der Leser-Jury bei Potsdams neuen Filmfestival

Potsdam

Europas größtes Festival für Fernsehen, Hörfunk und Online-Produktionen, der Prix Europa, will gemeinsam mit den MAZ-Lesern die Besten der Besten küren. Vom 6. bis zum 11. Oktober läuft das Festival in der Potsdamer Schiffbauergasse, am Ende der Woche werden zahlreiche Preise verliehen, über deren Vergabe auch eine Zuschauerjury abstimmt. Zudem stehen Workshops und Masterclasses auf dem Programm, Vernetzung und Feiern.

Die Maus und Aenne Burda unter den Nominierten

Ursprünglich wurde der Wettbewerb 1987 auf Initiative des Europarats gegründet, damals ging es noch ausschließlich um die besten Fernsehprogramme. Doch längst hat sich das Portfolio erweitert, heute ist der Prix Europa das größte trimediale Festival des Kontinents. Zu den Nominierten gehört in diesem Jahr etwa die ARD-Produktion „ Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau“, ein Fernsehfilm über das Leben der Verlegerin, die sich nicht zuletzt gegen ihren mächtigen Ehemann durchsetzen musste, um ihren Traum von einer Frauenzeitschrift zu verwirklichen. Bei „Programmieren mit der Maus“ vom WDR lernen Kinder ab acht Jahren, wie die Sprache der Bits und Bytes funktioniert und wie man diese richtig in Bewegung bringt; das Projekt des WDR ist in der Kategorie Digitales nominiert.

Schon im vergangenen Jahr hatte die festliche Preisgala in Potsdam stattgefunden. damals war auch bekanntgeworden, dass das Festival für mindestens vier Jahre seine Heimat in der Landeshauptstadt finden wird. Die Stadt erhoffte sich als Gastgeber einen zusätzlichen Wirtschaftseffekt, schließlich sind für den Zeitraum des Festivals rund 1000 Autoren, Regisseure, Dramaturgen, Redakteure und Produzenten in Potsdam. Die Filmuniversität Babelsberg, Berufsanfänger in Medienberufen und Start-Ups könnten den Prix Europa für einen Einstieg in wichtige internationale Netzwerke nutzen, begründete die Stadtverwaltung damals ihr Interesse an dem Wettbewerb. Sie beteiligt sich zudem mit 100 000 Euro an der jährlichen Finanzierung des Prix Europa.

So funktioniert das Juroren-Leben

Über die Preisträger entscheiden jeweils eigene Jurys in den Kategorien. Besonders wichtig ist den Festivalmachern die Publikumsjury, die aus zehn MAZ-Lesern besteht. „Diese Jury entscheidet über den Preisträger in der Kategorie TV Iris“, erklärt Festivalsprecherin Nicola Spehar. Besondere Voraussetzungen seien nicht nötig, außer: „Da alle Filme im englischen Original mit Untertiteln laufen, sind Sprachkenntnisse natürlich gut“, sagt Nicola Spehar. „In den Filmen geht es um die Vielfalt der europäischen kulturellen Diversität, also quasi um Multikulti-Themen“, sagt sie. Die Jury tritt am 6., 7. und 8. Oktober zusammen und entscheidet dann gemeinsam, welcher der 15 eingereichten Filme das zeug zum Preisträger hat.

Zudem können die Potsdamer sich beim Prix Europa auch ganz einfach Filme ansehen: Die MAZ verlost Freikarten für die Vorführungen von „Gegen die Angst“ mit der Lokalmatadorin Nadja Uhl in der Hauptrolle am 6. Oktober und für „New Neighbours“, ein Filmdrama aus den Niederlanden, am 11. Oktober.

Von Saskia Kirf