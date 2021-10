Potsdam

Während die Teilnehmer des Festivals Prix Europa sie in der Schiffbauergasse am Freitagabend feierten, mussten sie selbst sich vielleicht gerade von der harten Arbeit im Strafgefangenenlager erholen. Die Jury des europäischen Medienfests hat die weißrussische Journalistin Katsiaryna Andreyeva (27), mit bürgerlichem Namen Katerina Bachwalowa, und ihre Kollegin, die Kamerafrau Darya Chultsova (23), sind am Freitagabend in Potsdam in Abwesenheit mit dem Titel „Journalist des Jahres“ ausgezeichnet. Dieser Titel, der sonst nur an eine Person vergeben wird, ist die wichtigste Kategorie des Prix Europa.

Daneben wurden bei der Feier in der Schiffbauergasse 14 weitere Siegertrophäen in Gestalt eines Minotaurus für herausragende journalistische und künstlerische Arbeiten für Fernsehen, Radio und Internet vergeben. Diese 14 Preisträger wurden erst am Abend der Preisverleihung bekannt, auf die beiden derzeit in Weißrussland inhaftierten Journalistinnen hatte sich die Jury schon zuvor als Hauptpreisträgerinnen verständigt, die Namen aber streng unter Verschluss gehalten.

Can Dündar hielt die Laudatio

Der türkische Journalist Can Dündar, Wettbewerbsteilnehmer und Jurymitglied des Festivals selbst teilt als Laudator der beiden Preisträgerinnen Erfahrungen mit repressiver Herrschaft. Er saß selbst im Gefängnis und darf in seiner Heimat nicht mehr publizieren. In seiner Laudatio schilderte er den Grund für die willkürliche Verhaftung und die Verurteilung von Andreyeva und Chultsova zu zwei Jahren Zwangsarbeit: Die beiden hatten am 15. November lediglich eine Protestversammlung wegen der Ermordung des Aktivisten Raman Bandarenka gefilmt und gestreamt. „Sind zwei Jahre in einem belarussischen Straflager ein zu hoher persönlicher Preis dafür, die Welt wissen lassen zu wollen, was auf den Straßen von Minsk vor sich geht?“, fragte Dündar rhetorisch in Potsdam. Und antwortete gleich selbst: „Was wir sagen können ist: Danke! Danke für euren Mut und euren Willen unabhängig zu berichten.“

Die Lage der Presse hat sich verschärft

Unabhängige Journalisten stehen in Weißrussland seit der Herrschaft von Präsident Alexander Lukaschenko schon immer unter Druck. Nach der nachweislich gefälschten Präsidentschaftswahl vom August 2020 erreichte dieser Angriff auf die freie Presse neue Dimensionen. Ende August wurde sogar ausländischen Reportern die Arbeitserlaubnis entzogen. Massenweise wurden belarussische Journalisten genau wie die beiden Preisträgerinnen verhaftet. Laut Dündar sind es inzwischen an die 500. Diese und die beiden Preisträgerinnen stehen aus Sicht der Jury für einen Journalismus, der ungehörten Menschen eine Stimme gibt und versucht, Meinungsvielfalt inmitten einer Diktatur aufrecht zu erhalten.

„Es ist wichtig, fest hinter den Prinzipien der Demokratie, der Menschenrechte und der Pressefreiheit zu stehen“, drückte sich Dündar in seiner auf Englisch gehaltenen Ansprache aus. Diesen Kampf wolle man durch die Vergabe des Titels „Journalist des Jahres“ unterstützen. Freie Meinungsäußerung und mediale Vielfalt sind ein zentrales Anliegen des seit 1987 vergebenen Prix Europa.

Ein Fest europäischen Medienschaffens

Erstmals nach der Pandemie hatten sich fünf Tage lang 400 Medienschaffende, darunter 272 Jurymitglieder aus ganz Europa in der Schiffbauergasse in Potsdam versammelt, um zu diskutieren und die eingereichten Werke zu sichten. Es gab Radiodokumentationen über unterbezahlte Arbeiter in den sogenannten systemrelevanten Berufen, eine fiktive Online-Doku über die Pest von 1710 in Helsinki ebenso wie eine Fernsehdokumentation über die Auswirkung einer US-Militärbasis im rheinland-pfälzischen Kaltenstein. Daneben beherrschten die Themen Flucht und Vertreibung, Diversität, Identitätspolitik und Klimawandel die 684 eingereichten Beiträge. Der Wettbewerb wird getragen von einem Bündnis aus derzeit 26 Mitgliedern europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und weiterer Träger wie dem Europäischen Parlament, dem Land Brandenburg und der Filmuniversität Babelsberg.

