Der kommunale Konzern Pro Potsdam hat wirtschaftliche Effekte, die über die Stadtgrenzen hinausreichen und in der Pandemie Arbeitsplätze sichern – diese Botschaft vermittelten die Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal und Bert Nicke bei der Präsentation der Ziele für 2021 am Freitag. „Wir leisten ein erhebliches Programm an Investitionsmaßnahmen. Arbeitsplätze werden durch unsere Aufträge gesichert. Steuern entstehen“, sagte Westphal. Rund 100 Millionen Euro würden auch in der Pandemie jährlich investiert. „Das sind 19 Millionen Euro verlässliche Umsatzsteuer für die öffentliche Hand“, hinzu kämen mehrere Millionen Euro Grund- und Gewerbesteuer, die in den Stadthaushalt fließen.

Interview mit Pro-Potsdam-Chef Westphal zu Mieterhöhungen: „Wir reizen das Maximum nicht aus“„Wir mussten uns mit dem Vorwurf auseinandersetzen, wir würden wie ein normaler Investor handeln“, erklärte Westphal und erinnerte an die Kritik an Mieterhöhungen im Bestand der Pro Potsdam, die mit über 17600 Wohnungen größter Vermieter der Stadt ist. Er hielt dem den andauernden Bau von Sozialwohnungen durch den städtischen Konzern entgegen. Von 2021 bis 2030 plant die Pro Potsdam für den geförderten Wohnungsbau mit preiswerten Mieten insgesamt Investitionen von 521 Millionen Euro . Diese Zahl zeige, was die Pro Potsdam von normalen Investoren unterscheide:. „In dieser Dimension ist keiner im Land Brandenburg unterwegs“, sagte Westphal. Auch die üblichen Mietanpassungen habe man seit November wegen des Lockdowns wieder ausgesetzt und bei Mietschulden Stundungen vereinbart.

Jörn-Michael Westphal ist seit 2003 Geschäftsführer der ProPotsdam GmbH. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sanierungsbeginn am Schlaatz

Am Schlaatz hat die Pro Potsdam fast 2500 Wohnungen, die sich fast noch im Originalzustand der Erbauung in den Achtziger Jahren befinden. Sie alle sollen bis 2030 saniert werden. Der Start für dieses Projekt ist in diesem Jahr bei etwa 150 Wohnungen in drei Wohnblocks am Bisamkiez und Binsenhof. Anders als in Drewitz, wo die Blöcke stets im Leerzustand durch saniert wurden, bleiben am Schlaatz die Bewohner während der Bauphase an der äußeren Gebäudehülle in ihren Wohnungen. „Wir haben intern diskutiert, ob man das in Pandemiezeiten machen kann“, sagte Nicke. 2020 hatten man darauf verzichtet, aber sich nun vorbereitet.

Bert Nicke stellte klar, dass die Sanierung im bewohnten Zustand auch eine Kostenfrage sei, um günstige Mieten zu sichern. Nur, wenn die Stränge in Küche und Bad und die Innenräume erneuert werden, sollen die Bewohner für drei bis vier Wochen ausziehen. Dafür werden möblierte Apartments am Schlaatz bereitgestellt. Ähnlich wie in Drewitz wird es einen Ansprechpartner als „Sanierungsmanager“ für die Bewohner geben.

Neue FH-Flächen an der Biosphäre

Die Fachhochschule (FH) könnte einen neuen Standort im Bornstedter Feld bekommen. „Die FH hat noch einen gewissen Bedarf an gewissen Seminarräumen. Da gab es eine Anfrage zur Kooperation“, sagte Nicke. So könnten im Rahmen des Baus von etwa 200 Studenten-Apartments nördlich der Biosphäre auch Erweiterungsflächen für die FH entstehen. Man sei „in enger Abstimmung mit dem Land“.

Auf der Ostseite der Georg-Hermann-Allee laufen die Bauarbeiten schon. Dort soll zum Jahresende das erste Baufeld mit 117 vor allem kleinen Wohnungen und sieben Gewerbeeinheiten bezugsfertig sein. Anfang 2022 folgen weitere 157 Wohnungen, die gefördert wurden und deshalb preisgünstig vermietet werden sollen. Dort entstehen gerade auch die letzten neuen Straßen im Bornstedter Feld. Insgesamt rund 50 Kilometer Straßen hat die Pro Potsdam dort geschaffen. Nicke: „Wir werden in diesem Jahr den Staffelstab von Bornstedt an Krampnitz übergeben, da können die Tiefbauer gleich weiter machen.“

Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke vor dem Heizhaus in Krampnitz. Es wird ab 2021 zur Energiezentrale des neuen Stadtteils umgebaut. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vier Meilensteine in Krampnitz

Für den neuen Stadtteil im Potsdamer Norden hat Bert Nicke vier Meilensteine angekündigt. Einerseits werden die ersten neuen Straßen erschlossen. Außerdem soll bis Mitte des Jahres soll der Masterplan für das Bergviertel von Krampnitz fertiggestellt werden. Baustart ist auch am historischen Heizhaus der früheren Kaserne, das zur Energiezentrale für bis zu 10.000 Einwohner umgebaut wird. Im Sommer wiederum plant die Pro Potsdam den Baubeginn für die Grundschule im Herzen des Quartiers. Hier gibt es allerdings noch einen Vorbehalt: Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg hat den Krampnitzplänen noch nicht endgültig zugestimmt. „Wir sind im Verfahren mit dem Ministerium und zuversichtlich, dass es planmäßig über die Bühne geht“, erklärte Nicke auf Nachfrage der MAZ. Die Baugenehmigung für die Schule sei beantragt.

Großprojekt Heinrich-Mann-Allee

Am früheren Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee läuft das größte Bauprojekt der Pro Potsdam. Hier entstehen gerade die ersten 341 von insgesamt etwa 780 Wohnungen, die bis 2023 fertiggestellt werden sollen. Ein großer Teil wird durch Fördermittel des Landes als Sozialwohnungen errichtet und preiswerte Mieten haben. Insgesamt investiert die Pro Potsdam dort rund 150 Millionen Euro.

