Bornstedter Feld

Mit ihrem ersten Richtfest dieses Jahres ist die ProPotsdam am Donnerstag auf 1318 von 2500 Wohnungen gekommen, die sie bis 2027 bauen will, die Hälfte davon mit Mietpreis- und Belegungsbindungen. Geschäftsführer Bert Nicke und Sozialdezernentin Brigitte Meyer ( SPD) zogen auf der Baustelle an der Georg-Hermann-Allee ein entsprechendes Maßband aus einer Baufortschrittsbox und den Richtkranz für einen weiteren Neubaublock im Bornstedter Feld auf. Hier entstehen 157 geförderte Wohnungen und vier vier Wohngemeinschaften.

Sozialdezernentin Brigitte Meier beim Richtfest für 161 neue Wohnungen der Pro Potsdam im Bornstedter Feld. Quelle: Rainer Schüler

Die Gesamtkosten liegen bei 32 Millionen Euro. Davon sind 18,2 Millionen ein Darlehen und 2,97 Millionen ein Zuschuss des Landes. Der städtische Konzern steuert 5,9 Millionen Euro Eigenkapital bei; der Rest ist ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Seit 2019 wieder erste Landesförderung

Auf dem zu DDR-Zeiten militärisch genutzten Grundstück entstehen acht Gebäude, die erstmals seit 2019 wieder vom Land gefördert werden. Diese Mittel sind wichtig, um sozialverträgliche Konditionen trotz steigender Baukosten anbieten zu können. Nur so kann ein überwiegender Anteil der Wohnungen Haushalten mit geringem Einkommen zur Verfügung gestellt werden. Die Nettokaltmiete beträgt je Quadratmeter 5,50 Euro für Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) und 7 Euro für Berechtigte, die zur 2. Einkommensgruppe gehören und 20 Prozent mehr Einkommen haben als beim normalen WBS. In Sichtweite sind weitere 150 Wohnungen der Pro im Bau.

WG’s für Demenzkranke

Die Besonderheit des Neubauprojektes liegt in der sozialen Ausrichtung. Durch die Einbindung eines sozialen Trägers sind in diesem Bauabschnitt vier Wohngemeinschaften für Demenzkranke geplant. Alle Wohnungen sind daher barrierefrei. „Im Bornstedter Feld schaffen wir erstmals speziell ein Angebot für demenzkranke Menschen und decken somit einen dringenden Bedarf für eine Zielgruppe, die bisher keine ausreichende Beachtung fand“, sagte Nicke.

131 Wohnungen des Neubauprojektes bedienen das beliebte Segment der 1- und 2-Zimmer-Wohnungen für Senioren und Studenten. Für Familien sollen größere Wohnungen mit drei bis vier Zimmern angeboten werden, für Nicke eine „idealtypische Durchmischung.“ Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2022 geplant.

Einige Gebäude zeigen bereits die Farbgebung des neuen Quartiers. Quelle: Rainer Schüler

