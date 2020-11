Potsdam

Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) verzichtet ab sofort darauf, säumigen Kunden Strom, Gas, Fernwärme oder Wasser abzuschalten. Damit setzt das Unternehmen nach eigener Auskunft „weiter Maßnahmen zur Kontaktvermeidung durch“, schon im ersten Lockdown hatte die EWP den „Vollzug von Sperrungen“ ausgesetzt.

Für Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten sollen nun individuelle Lösungen vereinbart werden, „dies bedarf eines intensiven Austauschs mit unseren Kunden, für den wir offen sind“, heißt es in einer Mitteilung der EWP. Die Hotline der EWP ist unter 0800/661-3000 erreichbar.

Auch Pro Potsdam und Gewoba handeln

Auch die Pro Potsdam sowie die Gewoba Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH führen Corona-bedingt ab sofort keine Zwangsräumungen mehr durch. Auch Besichtigungen durch Mietinteressenten in bewohnten Wohnungen sowie Mieterversammlungen sind vorerst tabu.

Erst kürzlich hat der Fall eines Drewitzer Mieters der Pro Potsdam in der Stadt für Empörung gesorgt. Er sollte seine Wohnung wegen nicht gezahlter Miete räumen, in diesem Fall sprang die AWO ein, half, die Räumung noch einmal abzuwenden. AWO-Chefin Angela Schweers forderte: „Man muss Räumungen verhindern, erst recht in Corona-Zeiten.“

Nun hat die Pro Potsdam dem Mieter und allen anderen säumigen Kunden wohl selbst mit ihrem Beschluss mehr Zeit verschafft – offizielle Begründung: „Vor dem Hintergrund der aktuell geltenden Bestimmungen der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg und der derzeitigen Inzidenzwerte in Potsdam, haben die ProPotsdam/ Gewoba Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH zum Schutz der Mieter und Mitarbeiter weitere erforderliche Maßnahmen zur Umsetzung von Kontaktbeschränkungen eingeleitet.“

