Ronny Kösser (53) sah sich schon unter einer Brücke schlafen. Dem Drewitzer drohte noch am Donnerstag die jähe Obdachlosigkeit – schon zum zweiten Mal. Für Freitagmorgen hatte ihm das Amtsgericht einen Gerichtsvollzieher angekündigt und einen Lastwagen, der seine alten Möbel mitnimmt. Kösser kann seit Jahresanfang seine Miete nicht bezahlen; die Pro Potsdam veranlasste die Räumung.

Die MAZ sprach mit ihm am Donnerstag, fragte nach bei der Pro Potsdam, im Job-Center und bei der Arbeiterwohlfahrt, die das Obdachlosenheim am Lerchensteig betreibt. Wie konnte es soweit kommen? Und ist die Obdachlosigkeit tatsächlich unvermeidlich?

Ronny Kösser war mal Zeitsoldat, ein „Zehn-Ender“, wie man das nannte in der Nationalen Volksarmee. Bei der Bundeswehr als Nachfolger der NVA konnte er nicht lange bleiben, lernte noch vor der Wende bei Horst Girndt in Potsdam Rundfunktechniker und hatte nach der Wende damit keine Chance: Plötzlich gab es Videorecorder, Satelliten-TV und alles, was es nicht gegeben hatte im Sozialismus; Girndt vermochte nicht, ihn darauf umzuschulen. Kösser schlug sich als Kraftfahrer durch und wurde schließlich arbeitslos. Das blieb er bis heute, bekam Jobangebote vom Arbeitsamt, aber keinen Job.

Noch kein Geld in diesem Jahr

Seit Jahresanfang gibt es keine Stütze mehr vom Job-Center; er kann keine Miete zahlen. Man habe diverse Unterlagen und Dokumente erlangt, erzählt er: Personaldokumente, Kontoauszüge, Einkommensnachweise, eine Steuererklärung. Aber sein Konto ist leer, und Einkünfte hat er nicht. Überlebt haben er und Bella nur durch Bekannte, denen er im Haus und Garten half. Er braucht einen Job zum Überleben. Wie die beiden bislang überlebt haben, scheint unbegreiflich.

Telefone schon gekündigt

Strom und Wasser sind noch da, doch die Telefonverträge wurden ihm gekündigt. Nur, weil sie technisch noch nicht gekappt sind, kann er angerufen werden, von der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) etwa. AWO-Chefin Angela Schweers ist entsetzt über das Vorgehen der Pro Potsdam und hilft Kösser aus der schier ausweglosen Lage.

In diesem voll sanierten Haus lebt Ronny Kösser mit seinem Hund. Quelle: Rainer Schüler

Ein Schreiben des Amtsgerichtes Potsdam flatterte Kösser am Donnerstag ins „Haus“: Entgegen dem früheren Räumungsbeschluss und auf Betreiben eines Anwalts wurde die Aktion am Freitag abgesagt, falls Kösser bis zum Mittag die letzte Miete zahlt. Dann hätte er einen Monat Zeit, seine Probleme irgendwie zu klären.

Geld borgen kommt nicht in Frage

Doch Kösser borgt sich kein Geld: „Ich könnte es nicht zurück bezahlen.“ Das übernimmt nun die Arbeiterwohlfahrt. „Es geht um Zeit“, sagt Awo-Chefin Angela Schweers der MAZ, „und Zeit kann man kaufen.“ Mit Geld der Lotterie Aktion Mensch für die Obdachlosenhilfe zum Beispiel. Eine Beraterin soll nun gemeinsam mit Kösser einen Ausweg aus der Krise finden.

Eine Woche in Angst

Eine Woche lang hat Kösser nun schon die Habseligkeiten seiner Zwei-Raum-Wohnung im Guido-Seeber-Weg in Kisten und Tüten gepackt. Seine Hündin Bella, ein sieben Jahre alter Jack-Russel-Terrier, wuselt unaufhörlich um seine Beine, sie spürt die drohende Veränderung. Einige Sachen hätte Kösser bei Hundebekanntschaften unterstellen können, nicht aber das alte Bett, Regale, Stühle, Tisch oder Fernseher; eine Waschmaschine hat er nicht. Die Möbel sollte der Gerichtsvollzieher mitnehmen und einlagern lassen, falls der Besitzer sie irgendwann doch mal wieder abholen kann. Das bleibt ihm jetzt erspart, vorerst.

Kein Hund im Obdachlosenheim

Den Gang ins Obdachlosenheim hätte er sowieso nicht angetreten. Mit Bella darf er nicht zum Lerchensteig: Im Awo-Heim sind Haustiere unerwünscht. „Dann kommen die nächsten mit Katzen, Vögeln oder Fischen“, sagt Schweers, „und wir haben Bewohner mit Allergien.“ Aber ohne Bella geht Kösser nirgends hin.

Bekommen hat er sie, als er vor vielen Jahren schon mal obdachlos war. „Selbstverschuldet“, gibt er zu, will aber nicht genauer drüber reden. Die Wohnung in Drewitz bekam er zugewiesen vor fünf Jahren, gleich mit der Warnung: „Ihr müsst da bald wieder raus. Das Haus wird saniert.“ Tatsächlich mussten die beiden zwei Jahre lang in eine Wohnung in der Nähe ziehen.

Vermieter angeblich erfreut

Die Arbeitsagentur wollte am Donnerstag den Druck vom Kessel nehmen und erklärte, man habe „definitiv nicht das Bestreben, Menschen in die Obdachlosigkeit zu schicken.“ Der Bereich Wohnen/Wohnsicherung der Stadtverwaltung sei die entscheidende Schnittstelle zum Job-Center, um Mietrückstände auszugleichen und die Räumung zu verhindern, sagte Pressesprecherin Doreen Ließ am Nachmittag. Pro-Potsdam-Sprecher Sven Alex zeigte sich am Abend erleichtert, dass es nicht zur Räumung kommt, warf Kösser aber auch vor, Beratungsangebote ignoriert zu haben: „Wir hatten ihn erst im September das erste Mal am Telefon.“

Awo-Chefin kritisiert Pro Potsdam

Trotzdem ist Awo-Chefin Schweers stocksauer: „Was die Pro da macht, geht gar nicht“, sagte sie der MAZ: „Man muss Räumungen verhindern, erst recht in Corona-Zeiten.“ Schon in der ersten Welle habe der Bund beschlossen, dass es in der Zeit der Pandemie keine Räumung geben darf. „Wir haben jetzt einen Monat Zeit“, sagt sie: „Das reicht uns. Wir lösen das Problem.“

Von Rainer Schüler