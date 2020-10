Potsdam

Die Blätter an den Bäumen werden gelb und rot, das Laub raschelt am Boden und der Wind weht. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Große Reisen fallen für viele Corona-bedingt aus, zum Nichtstun ist in Potsdam trotzdem niemand verdammt, denn es gibt zahlreiche Ferien-Angebote für Kinder und Jugendliche. Für die meisten Workshops und Programmpunkte muss man sich vorab anmelden. Welche Anmeldung noch nicht verstrichen ist, haben wir aufgelistet.

Herbstfest, Kürbisausstellung und Rummel

Als Auftakt bietet das Herbstfest im Volkspark am 11. Oktober ein lustiges Bühnenprogramm. Von 11 bis 17 Uhr können bis zu 1000 Menschen an dem herbstlichen Angebot teilnehmen, darunter Basteln und Kürbisschnitzen. Erwachsene zahlen vier und Kinder zwei Euro. Jahreskarteninhaber bekommen 50 Prozent Ermäßigung.

Anzeige

Die Kürbisausstellung in Klaistow mit mehr als 100.000 Kürbisse, eine Sortenschau aus aller Welt und fantastische, übermannshohe Kürbiswesen, ist noch bis zum 1. November zu besichtigen, täglich von neun bis 17 Uhr. Für Kinder bis 12 Jahre frei, Erwachsene zahlen zwei Euro.

Vom 10. Oktober bis zum 25. Oktober öffnet der Rummel auf dem Lustgarten Potsdam täglich von 14 bis 22 Uhr.

Action und Abenteuer

Abenteuerspielplatz "Blauer Daumen". Quelle: Varvara Smirnova

Auf dem Abenteuerspielplatz „Blauer Daumen“ gibt es für jedes Alter aufregende Angebote: Hütten bauen, an Werkbänken basteln, Einradfahren oder sich an einer Feuerstelle wärmen und Stockbrot essen. Das kostenlose Angebot ist für Groß und Klein, immer von Dienstag bis Samstag zwischen 14 und 18 Uhr. Nach Absprache können Geburtstags-, Kita- und Hortgruppen kostenpflichtig auch vormittags auf den Spielplatz. Anmeldung unter: 0171 7195178.

Im Projekthaus Babelsberg lernen Kinder vom 19. bis 21. Oktober von neun bis 14 Jahren, was „Geocaching“ ist und wie man einen solchen „Cache“ selbst erstellt. Die Teilnehmer probieren die moderne Art der Schnitzeljagd aus. Es ist kostenlos und ein Mittagessen ist enthalten. Anmeldefrist: 14. Oktober unter: info@werkhaus-potsdam.de

Bewegung und Sport

Das Fußballcamp von Babelsberg 03 unterhält Jungs und Mädchen im Alter von sechs bis 12 Jahren zwischen dem 12. bis 16. Oktober. Täglich geht das Programm von 9.30 bis 16 Uhr, enthalten sind zwei Trainingseinheiten und Verpflegung. Es kostet 110 Euro. Anmeldung hier.

Im „Kids Athletics Camp“ bewegen sich Mädchen und Jungs zwischen acht und 16 Jahren täglich von 9.30 bis 16 Uhr im Luftschiffhafen Potsdam. Vom 12. bis zum 16. Oktober nehmen die Kinder an zwei Sporteinheiten täglich teil, bekommen Mittagessen und ein Teilnehmer-Shirt. Das Leichtathletiktraining beinhaltet Ausdauer, Haltungstraining und Informationen über die Disziplinen. Es kostet 50 Euro pro Person. Anmeldung hier.

Naturerlebnisse

In der Biosphäre Potsdam findet man als Tropenforscher mit der interaktiven App „Actionbound“ bei einer Entdeckungsreise heraus, was man Gutes für die Umwelt tun kann. Verschiedene Tiere des Regenwaldes geben Tipps und Hinweise. Einige erst, nachdem kleine Rätsel gelöst wurden. Es geht vom 10. bis 25. Oktober. Ab vier Jahren kann man teilnehmen. Für Erwachsene kostet es 11,50 Euro.

Im Naturkundemuseum gibt es besondere Führungen am 21. und 22. Oktober von 14.30 bis 15.30 Uhr. Im Fokus steht der neue Vogelsaal, indem gefährdete, heimische Vögel anzutreffen sind. Anmeldung unter 0331/2896707.

Für Kreative Köpfe

Im Museum Fluxus in der Schiffbauergasse lernen Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahre in einem Workshop, Kunst anders wahrzunehmen und herzustellen. Das kostenlose Angebot findet vom 19. bis 23. Oktober statt. Anmeldung per E-Mail bis 12. Oktober an info@fluxus-plus.de.

Im „Coversong-Camp“ im Jugendclub Clubmitte kann man mit oder ohne musikalische Erfahrungen seine Lieblingslieder spielen. Im Alter von zehn und 16 Jahren kann man für 32 Euro vom 13. bis 16. Oktober in neu gegründeten Bands Musik machen. Verpflegung ist im Preis enthalten. Anmeldung bis zum 9.Oktober hier.

Basteln und Werken

Im Gemeinderaum der Nikolaikirche Potsdam können Kinder von sieben bis zwölf Jahren mit ungefähr 180 Kilogramm Lego-Steinen spielen 2020. Quelle: André Großmann

Im Gemeinderaum der Nikolaikirche Potsdam können Kinder von sieben bis zwölf Jahren mit ungefähr 180 Kilogramm Lego-Steinen spielen. Sie sind eingeladen vom 22. bis zum 24. Oktober zwischen neun und 14 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das Thema ist „Leben in einer bunten Stadt“. Dazu gibt es eine Andacht und weitere bunte Aktionen. Pro Tag und Kind kostet es zwei Euro. Anmeldung ist bis zum 16.Oktober per E-Mail an schroeder@cvjm-potsdam.de oder telefonisch 0162 7867441.

Mädchen zwischen neun und 14 Jahre können vom 19. bis 23. Oktober im Werkhaus Potsdam ihr eigenes Longboard bauen. Das Ganze kostet 35 Euro und muss bis zum 14.Oktober angemeldet werden unter holz@werkhaus-potsdam.de .

Von Jennifer Bongards