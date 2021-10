Potsdam

Auf dem Berg Cerro Paranal im Norden Chiles, 2500 Meter über dem Meeresspiegel und nur einen Steinwurf von der Pazifikküste entfernt, betreibt die Europäische Südsternwarte (ESO) eine astronomische Beobachtungsstation. Zu den Instrumenten, die dort im Einsatz sind, gehört das Vier-Meter-Teleskop „Vista“, das seit Ende 2009 den Himmel durchmustert. Für die Fotografen unter den Lesern: Vista entspricht einem Objektiv mit 13.000 mm Brennweite bei Blende 3,25. Das ist enorm

Astronomen aus der ganzen Welt arbeiten mit dem Teleskop, das nun eine besondere Verbindung zu Potsdam bekommt: 4Most. Das „4-metre Multi-Object Spectroscopic Telescope“ ist ein Spektrograph der Superlative, der eigens für Vista entwickelt wurde. Das Instrument zerlegt Licht in seine Wellenlängen. Die Spektren, die auf diese Weise aufgenommen werden, verraten zum Beispiel, aus welchen chemischen Elementen die beobachtete Quelle besteht und wie hoch ihre Temperatur ist. Auch Rückschlüsse auf die Bewegung und die Schwerkraft an der Oberfläche sind möglich. So ziemlich alles, was wir über Sterne, ferne Planeten und Galaxien wissen, hat das Licht preisgegeben. Für Objekte, zu denen wir nicht reisen können, ist es die einzige direkte Informationsquelle – und das sind nahezu alle Objekte im Universum.

Bisher größtes Projekt am AIP

15 Forschungseinrichtungen aus sieben Ländern sind an 4Most beteiligt. Die Leitung obliegt dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP). Es ist das größte Projekt, zu dem sich die Potsdamer Astrophysiker bisher verpflichtet haben, und sorgt schon seit Jahren für Gesprächsstoff und jede Menge Arbeit auf dem Babelsberg. „Die Daten werden uns helfen zu verstehen, wie die Milchstraße entstanden ist“, sagt Roelof de Jong, der Projektleiter für 4Most. Zwar ist Spektroskopie ein Standardwerkzeug in der Astronomie; neu aber ist die Dimension: „Wir können gut 2400 Spektren gleichzeitig aufnehmen“, erklärt der Astrophysiker. Die besten Instrumente, die bisher im Einsatz sind, schaffen etwa 400 Spektren.

Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam Quelle: Ina Schmiedeberg

Nach und nach kommen immer mehr Komponenten in Potsdam an, die dort zusammengesetzt und getestet werden. Auf dem Gelände des AIP zwischen der Allee nach Glienicke und der Straße an der Sternwarte wurde im Sommer bereits eine provisorische Halle für Transportkisten aufgestellt. Noch fehlt einiges: Ein Kamerasystem mit Linsen bis zu einem Meter Durchmesser wird gerade in London zusammengesetzt und die Spektrographen bei den Partnerinstituten in Heidelberg und Lyon. Das Positioniersystem aus Australien ist mittlerweile angekommen, doch die australischen Kollegen, die es begleiten sollten, durften wegen der Corona-Bestimmungen nicht anreisen.

Wie ein Tor in ferne Welten

In der Montagehalle stehen große ringförmige Metallrahmen, die ein bisschen an den Film „Stargate“ erinnern. In gewisser Weise entsteht hier ja auch ein Tor zu fernen Welten. „Wir haben gerade das Metrologie-Kamerasystem getestet“, erklärt Andreas Kelz, der die Abteilung 3D- und Multi-Objekt-Spektroskopie leitet und bei 4Most für das Fasersystem zuständig ist. Das Licht wird vom Vista-Teleskop eingefangen und trifft beim angeschlossenen 4Most auf 2436 Glasfaserenden. Die Glasfasern sind 85 Mikrometer dünn – etwa so viel wie ein menschliches Haar – und 25 Meter lang. „Jeder Meter bedeutet Lichtverlust, aber wir benötigen diese Länge, um Vista mit den Spektrographen zu verbinden“, erläutert Kelz.

Davon hat 4Most drei, wobei einer besonders hochauflösend ist. Je 29 Fasern sind in einer Leitungsummantelung gebündelt, und die 84 Faserbündel sind gitterförmig angeordnet. So entsteht ein Gesichtsfeld von vier Quadratgrad. Das entspricht etwa fünfmal dem Durchmesser des Vollmondes. Welches Licht eine Glasfaser einfängt, wird kein Zufall sein. Vier Metrologiekameras lokalisieren die Fasern im Gesichtsfeld, und jede Faser kann auf den Mikrometer genau ausrichtet werden.

Einsatz im Jahr 2023 geplant

Die Koordinaten der gesuchten Objekte sind aus verschiedenen Himmelsdurchmusterungen bekannt. Andere Teleskope haben sie also bereits entdeckt, doch bisher weiß man entweder noch nicht, worum es sich dabei handelt, oder man hätte gerne mehr Daten. Aus diesem Grunde wird 4Most überhaupt gebaut: Milchstraßenastronomen benötigen die Spektren, mit denen die Daten anderer Missionen erst voll genutzt werden können. So haben zum Beispiel die Forscher, die mit dem Röntgen-Weltraumteleskop eRosita arbeiten, schon eine lange Wunschliste von Objekten.

Ein bisschen müssen sie sich noch gedulden. Bis Ende des Jahres soll das Instrument komplett montiert sein. Das komplette Jahr 2022 ist für Tests vorgesehen, und anschließend steht der Transport nach Chile an. Der erste Einsatz am Teleskop, ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.

Von Ina Schmiedeberg