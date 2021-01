Projektionen abgesagt: „Potsdamerinnen ins Licht“ findet nur digital statt

Stadtmitte

Nun steht es fest: Die Aktion „Potsdamerinnen ins Licht!“ startet am Sonntag, 31. Januar zunächst nur digital. Die geplanten Projektionen an der Außenwand des Klosterkellers in der Friedrich-Ebert-Straße sind verschoben. Das haben die Organisatoren, das Potsdamer Frauenwahllokal und die Potsdamer Bürgerstiftung, und die Stadt Potsdam gemeinsam entschieden, wie Stadtsprechern Christine Homann am Samstag sagte.

„Wir haben für uns Konsequenz gezogen und uns auf die digitale Version geeinigt“, sagt auch Sabine Hering, die „Potsdamerinnen ins Licht“ initiiert hat. Im Detail heißt das, dass sowohl auf der Website der Bürgerstiftung als auch auf der Seite des Frauenwahllokals die fünf Potsdamerinnen vorgestellt werden, die mit der Aktion zurück ins Gedächtnis der Stadtgeschichte geholt werden sollen. Zu finden sind bereits jetzt die Biografien, ab Sonntag dann auch ein kurzes Einführungsvideo mit Grußworten sowie der erste Podcast von Ethnologin Jeanette Toussaint und Journalistin Stefanie Schuster.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Ansammlungen werden befürchtet

Vom 31. Januar bis 7. März wird jede Woche eine andere bedeutende Frauenbiografie im Detail vorgestellt. Johanna Just (1861-1929), die eine Pionierin der Frauen- und Mädchenbildung war und nach der das Oberstufenzentrum in der Berliner Straße benannt wurde, macht den Anfang. Ab dem 7. Februar steht dann Anna Zielenziger (1867-1943) im Fokus. Es folgen Anna Flügge (1885-1968), Herta Hammerbacher (1900-1985), und Erika Wolf (1912-2003). Sie alle haben die Stadtpolitik mitgestaltet, Parteien mit gegründet, Entwicklungspolitik auf den Weg gebracht oder Potsdams Gärten gestaltet.

Ursprünglich sollte ab Sonntag jeden Abend von 17 bis 22 Uhr das Porträt der aktuellen Potsdamerin an die Außenwand des Klosterkellers projiziert werden, doch das Gesundheitsamt äußerte am Freitag Bedenken. „Es ist zu befürchten, dass Leute nicht nur zufällig an den illuminierten Frauen vorbeigehen, sondern gezielt aufbrechen könnten, um sich die ’Potsdamerinnen im Licht’ anzusehen“, erklärt Sabine Hering. „Das ist angesichts der immer noch dramatischen Infektionslage, in der alle eigentlich zu Hause bleiben sollen, nicht tragbar.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoffnung auf eine Kompromisslösung

Ganz aufgegeben sind die Projektionen allerdings nicht, Hering sucht in Absprache mit Ordnungs- und Gesundheitsamt nach einer Kompromisslösung. „Unsere Idee ist, die Bilder jeden Abend jeweils nur eine Stunde zeigen, dann könnte von uns auch jemand vor Ort sein und die Leute, wenn nötig, auf genügend Abstand hinweisen.“ Sie hofft, dass das schon in der nächsten Woche möglich sein kann.

Bei allem Verständnis ist Sabine Hering doch enttäuscht. Aber: „Wir müssen uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen“, sagt sie. Etwas zu spät sei die Absprache mit dem Gesundheitsamt erfolgt. „Wir hatten das nicht bedacht, da das Konzept so ausgerichtet war, dass es eigentlich zu keinen Begegnungen kommt“, so Hering. Nun hofft sie, dass sich alles schnell klärt. Der aktuelle Stand wird auch in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben werden.

Von Sarah Kugler