Prostitution in Potsdam: Bewährungsstrafe für Zuhälter 

Schlaatz

Wenn die Freier klingelten, ging Andreas R. ins Nebenzimmer. Wenn sie wieder gingen, kam er kassieren: Ein Teil für die Mädchen, ein Teil für ihn. Doch Andreas R. war kein einfacher Zuhälter. Mia S., die er im Herbst 2017 für sich anschaffen ließ, war erst 13 Jahre alt. Anna F. war 18. Wegen Zwangsprostitution wurde der 63-Jährige am Mittwoch zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Erst seit 2016 ist die Zwangsprostitution ein eigener Tatbestand im Strafgesetzbuch. Meist wird er in Zusammenhang mit Menschenhandel bestraft, die Opfer sind fast immer Kinder oder Frauen. Auch Mia S. war dem Gesetz nach noch ein Kind, als sie sich fremden Männern anbot. „Sie wollte Geld, sie wollte Drogen“, sagt ihre Anwältin. Mia S. gab sich als 17-Jährige aus, doch, wie ihre Anwältin vor Gereicht betont: „Sie war unumstößlich erst 13 Jahre alt, da muss man nur genau hinsehen.“ Auf einer einschlägigen Internetplattform für Sexarbeit fand Andreas R. das Profil der jungen Potsdamerin – und bot ihr an, die Vermittlung von Freiern und den Schutz des Mädchens zu übernehmen. Mia S. gab ihm die Zugangsdaten für ihr Profil, er veränderte es werbetauglich und besorgte die Freier. Einmal wöchentlich, meist freitags, schaffte Mia S. für Andreas R. an. Zwischen 120 und 320 Euro zahlten die drei Männer, die sie traf. Ein Viertel des Geldes durfte das Mädchen behalten.

30 Freier für je 200 Euro

Anna F. musste der Zuhälter erst zur Prostitution überreden. Auch sie fand er im Internet, allerdings auf einer Homepage, die zum Flirten, zum Kennenlernen, zum Verlieben gedacht ist. Er, damals Ende 50, traf die 18-Jährige in seiner Wohnung in einem Plattenbau am Schlaatz. Später traf sie dort mindestens 30 verschiedene Freier, über mehrere Monate musste die gerade Volljährige sie dort bedienen. Einer suchte sie fast täglich auf. 200 Euro kostete der Sex mit Anna F. die Freier. Mindestens 50 Euro musste sie direkt an Andreas R. abgeben – oder auch noch mit ihm schlafen, um das Geld behalten zu dürfen.

Weil die Opfer zur Tatzeit so jung waren – Mia S. ist heute erst 18 Jahre alt – steht Andres R. vor dem Jugendschöffengericht. Der Schutz der jungen Frauen hier ist das oberste Ziel. Mia S. tritt als Nebenklägerin nicht selbst in Erscheinung, sie wird von einer Anwältin vertreten. Auch als Zeuginnen müssen sie, Anna R. und zwei weitere Frauen, nicht aussagen, denn Andreas R. lässt seinen Pflichtverteidiger alle Vorwürfe einräumen, die ihm mit der Ausnutzung des Mädchens gemacht werden. Weitere Erklärungen gibt er nicht ab. Dafür lässt das Gericht einer Absprache mit Staatsanwalt und Verteidigung folgend den Anklagepunkt rund um Anna R. fallen, die mit mehr als 30 Männern und ihrem Zuhälter schlafen musste.

Zwei Jahre auf Bewährung

Am Ende beteuert Andreas R. unter Tränen, er habe wirklich nicht gewusst, dass Cynthia S. erst 13 Jahre alt war. „Das war mir erst klar, als die Polizei bei mir war“, schluchzt er in seine Hände. Sein Geständnis, das den Opfern eine möglicherweise traumatisierende Aussage vor Gericht erspart und die lange Verfahrenslaufzeit werden für den Angeklagten gewertet, ebenso der Mangel an einschlägigen Vorstrafen. Cynthia S., so hofft es ihre Anwältin, könne nun einen weiteren Schritt machen, um sich von den Taten zu erholen und „wieder Fuß in der Gesellschaft“ zu fassen. Die Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wird auf zwei Jahre Bewährung ausgesetzt, der Frührentner Andreas R. muss zudem die Verfahrenskosten und die Kosten der Nebenklage tragen und 300 Euro an eine Kinderschutzorganisation zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Namen der Opfer sind zu ihrem Schutz geändert.

Von Saskia Kirf