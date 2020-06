Flüchtlingsprotest in Potsdam - Protest-Sofa in Potsdam: Aktivisten fordern Aufnahme von 2000 Flüchtlingen in Brandenburg

Es sieht bequem aus, doch geht es um ein unbequemes Thema: Die Gruppen Potsdam Konvoi und Seebrücke Potsdam haben ein Protest-Sofa auf dem Platz der Einheit aufgestellt. Sie sammeln Unterschriften für die Aufnahme von bis zu 2000 Flüchtlingen in Brandenburg.