Der Demo-Tag in der Potsdamer Mitte ist ohne Zwischenfälle und störungsfrei über die Bühne gegangen. Am Samstagnachmittag, an dem rechts und links der Breiten Straße Corona-Skeptiker und Gegendemonstranten ihren Protest angemeldet hatten, kamen weit weniger Menschen als erwartet. Die Anmelderin der Kundgebung, die sich gegen „autoritäre Corona-Einschränkungen“ richten sollte, hatte die Demo unter dem bundesweiten Motto „Es reicht“ kurz zuvor abgesagt.

Nach der Demo-Absage kamen dieses Mal nur wenige Corona-Skeptiker

Anders als bei einem Aktionstag im März, als rund 150 Corona-Skeptiker nach einer Demo-Absage spontan durch Potsdam zogen, kamen dieses Mal nur wenige Gegner der Corona-Maßnahmen. Zwei bis maximal zwölf Leute standen zwischenzeitlich auf dem Platz des Lustgartens. Sie meldeten gegen 14.30 Uhr eine spontane Kundgebung bei der Polizei an.

In den Lustgarten kamen nach der Demo-Absage nur weniger Corona-Skeptiker, die dort eine Spontan-Kundgebung bei der Polizei anmeldeten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Anmelder der Spontan-Demo sagten, sie würden die Corona-Maßnahmen nicht grundsätzlich ablehnen, zweifelten aber an der Verhältnismäßigkeit einzelner Verfügungen etwa zu den Schließungen im Einzelhandel und den nächtlichen Ausgangssperren. Eine Potsdamer Familie war in den Lustgarten gekommen, um vor den möglichen Folgen der Testpflicht zu warnen, die ab Montag an Schulen in Brandenburg gilt. Die Kinder würden „misshandelt und traumatisiert“, sagte die Mutter einer zehnjährigen Tochter.

Zur Gegen-Demo kamen etwa 50 bis 60 Menschen

Auf der anderen Seite der Breiten Straße fand am Filmmuseum eine Gegen-Demo linker Gruppen unter dem Slogan „Ausgeschwurbelt“ statt, zu der etwa 50 bis 60 Menschen kamen. „Ich finde es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass es nicht Okay ist, andere Menschen durch sein Verhalten in Gefahr zu bringen. Da hört die Freiheit auf, wenn man das Leben anderer gefährdet“, sagte eine junge Teilnehmerin der Gegen-Demo und verwies auf die Nichteinhaltung von Pandemie-Regelen durch Corona-Skeptiker. Deren Verhalten und deren Äußerungen seien „ein Schlag ins Gesicht derer, die in dieser Pandemie Angehörige verloren haben, die in Krankenhäusern arbeiten und sich an die Regeln, um sich und andere zu schützen“, sagte sie.

„Wir gehen gegen Verschwörungstheorien auf die Straße und gleichzeitig kritisieren wir das gegenwärtige Krisenmanagement der Bundesregierung. Aber dafür muss man sich nicht mit den Corona-Skeptikern gemein machen“, sagte der Potsdamer Linken-Kreis-Chef Roland Gehrmann, der die Gegen-Demo für die Linke am Filmmuseum angemeldet hatte.

„Das Abgleiten ins Verschrobene ist keine Lösung“

„Dass viele Leute eng in Werkhallen arbeiten, man aber zu zweit kein Bier trinken darf – das kann man kritisieren. Aber dieses Abgleiten ins Verschrobene ist keine Lösung und verschärft die Situation“, sagte Gegen-Demo-Teilnehmer Lutz Boede (Die Andere).

Die Satire-Partei kam mit ganz eigenen Losungen

Eine Persiflage gab es auch: „Die Partei“, einst gegründet von Redakteuren des Satire-Magazins Titanic, war kurz mit einem kleinen Trupp vor Ort. Die Freunde des Spotts hielten Plakate mit Losungen hoch, die das Motto der Corona-Skeptiker – „Es reicht“ und „Wir stehen auf“ – etwas abwandelten. Auf den Postern der Satire-Partei hieß es: „Es riecht!“ und „Die Partei bleibt liegen“.

