Demonstration auf der Havel: 40 bis 50 Boote werden zu einem Korso zwischen Werder und Potsdam am Samstag erwartet. Bis zur Glienicker Brücke bis hin zum Park Babelsberg wird die Karawane zu Wasser am Samstagnachmittag ziehen – die Polizei warnt deswegen vor Stau im Schiffsverkehr. Insbesondere in der Neuen Fahrt, der Babelsberger Enge, an der Fährstellen Geltow-Caputh und an den Engstellen Kiewitt-Hermannswerder sowie Caputher Gemünd werden alle Führer von Wasserfahrzeugen um besonders vorausschauende Fahrweise und Vorsicht gebeten. 

Grund für die erwartete Bootsansammlung ist eine Protestaktion der Firma Yachtcharter Werder (Havel). Mit einem Bootskorso möchte er auf die schwierige Situation in der Pandemie aufmerksam machen, die sich vor allem daraus begründet, dass Vercharterungen mit Übernachtungen verboten sind, sagt Firmenchef Bennet Seidel auf Nachfrage: „Wir verstehen einfach nicht, warum wir zwar Boote tageweise vermieten dürfen, aber nicht über Nacht.“

„Eigentlich sind wir die kontaktloseste Art Urlaub zu machen, aber durch die Corona-Regeln erhalten wir derzeit ständig Absagen und fahren enorme finanzielle Verluste ein“, so Seidel weiter.

Bennet Seidel vom Yachtcharter Werder (Havel). Quelle: Luise Fröhlich

Yachthafen Potsdam ist auch an der Havel-Demo beteiligt

Mobilisiert hat er deswegen schon viele Kolleginnen und Kollegen, auch der Yachthafen Potsdam sowie die internationalen Locaboats, die eine Basis in Potsdam haben, werden laut Seidel mit Booten dabei sein. Telefonisch zu erreichen waren beide Bootsverleiher am Dienstag vor Redaktionsschluss nicht mehr. Mitfahren werden wohl nicht nur Bootsverleiher selbst, sondern auch Vertreter aus der Gastronomie und der Hotellerie. „Wir möchten damit auf das Existenzsterben des inländischen Tourismus verweisen und fordern die sofortige Öffnung von Hotellerie, Gastronomie und Gastgewerbe“, heißt es in einem entsprechenden Aufruf auf der Plattform Facebook. Das Leben solle wieder „lauter“ werden.

„Es ist doch unverständlich, dass wir theoretisch das gleiche Boot an sieben aufeinanderfolgenden Tagen an dieselbe Familie vermieten dürften, wenn sie es am Abend immer wieder zurückbringt, aber eine ganze Woche mit Übernachtungen ist nicht möglich“, sagt Seidel. Dabei wären die Kontakte – wegen einmaliger Ab- und wieder Rückgabe des Bootes – viel geringer. „Und auf dem Wasser ist der Abstand ja sowieso gegeben.“ Auch private Bootsbesitzer dürften in ihren Fahrzeugen übernachten.

Die Demo startet in Werder (Havel)

Angemeldet ist die Demo am Samstag laut Seidel von 10 bis 18 Uhr, gegen 11 Uhr wollen sich die Boote vor dem Yachtcharter Werder sammeln, falls es zuviel werden, werde die Sammlung auf den Zernsee verlegt. „Das entscheidet sich in den nächsten Tagen“, sagt Seidel. Gegen 12 Uhr wolle man losfahren, demnach sei der Korso dann gegen 14.15 Uhr oder 14.30 Uhr an der Glienicker Brücke in Potsdam. „Am Babelsberger Park wollen wir wenden und dann wieder zurück fahren“, sagt Seidel. Insgesamt rechne er mit viereinhalb Stunden Fahrzeit. Die Wasserschutzpolizei werde den Korso begleiten.

Nicht alle Potsdamer Bootsverleiher machen mit

Einige Potsdamer halten sich zu der Aktion eher bedeckt: Jörg Winkler von der Weißen Flotte wusste davon am Dienstagnachmittag noch gar nichts und die Weiße Flotte sei auch nicht involviert. Thomas Jahn von der Bootswerft Jahn fährt ebenfalls nicht mit. „Wir haben ja keine Charterboote, auf denen Übernachtungen möglich wären und das ist am Samstag das Hauptthema“, sagt Jahn, „wir dürfen unsere Boote über den Tag vermieten, daher betrifft uns das nicht.“

Noch nicht ganz sicher ist man sich hingegen beim Potsdamer Bootscharter. Wie ein Mitarbeiter am Dienstagnachmittag sagte, sei am Samstag intensiver Tagesbetrieb, der Reservierungsplan sei gut gefüllt und somit wahrscheinlich viel zu tun. Ob Boote vom Bootscharter mitfahren werden, entscheide sich in den nächsten Tagen.

Aufkommender Tourismus soll durch das Übernachtungsverbot verhindert werden

Die Frage, warum eine Familie auf ihrem eigenen Boot übernachten darf, auf einem gecharterten Boot am selben Steg aber nicht, treibt im Umland wie berichtet bereits einige Zeit die Hafenbetreiber um. Viele verzeichnen deswegen Verluste. Der Töplitzer Jachthafen-Eigentümer Frank Ringel geht beispielsweise aktuell von „etwa 20 Prozent“ Verlust im reinen Hafensektor aus. Im nach wie vor geschlossenen Pensions-, Camping- und Restaurantbereich fallen ihm allerdings volle 100 Prozent aus.

Der offenkundige Hintergrund: Mit diesem Übernachtungsverbot – analog zu Pensionen und Hotels – soll ein wieder aufkommender Tourismus verhindert werden. Denn für nur einen Tag auf dem Wasser kommen bestenfalls Tagesgäste aus dem nahen Umfeld, aber keinesfalls Touristen mit langer Anreise.

Von Sarah Kugler