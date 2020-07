Nauener Vorstadt

Vor dem Verwaltungsgericht am Nauener Tor läuft derzeit eine unangemeldete Kundgebung von mehr als 200 Menschen gegen ein im Gebäude stattfindendes Verwahren. Darin geht es nach Auskunft des Gerichts um nicht gezahlte Rundfunkgebühren, „für Verschwörungstheoretiker eine Zwangsgebühr“, sagte ein Sprecher gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Die Menschen stehen als dichte Ansammlung ohne jede Abstandswahrung. Deshalb ist die Polizei angerückt, die nach Auskunft einer Sprecherin auch das städtische Gesundheitsamt und das Ordnungsamt hinzugerufen hat. Das Ordnungsamt soll die Abstandsregeln durchsetzen.

Es handelt sich nach Angaben der Polizei nicht um eine Versammlung nach Versammlungsrecht, weil keine Meinung geäußert wird. Deshalb werde auch keine Auflösung der Ansammlung erwogen, sagte die Polizeisprecherin.

In dem Verfahren will der als Verschwörungsideologe beschriebene Heiko Schrang den Rundfunkbeitrag in Deutschland zu Fall bringen. Den zu zahlen, war er nach eigenen Worten vor vier Jahren aufgefordert worden, doch er weigerte sich, schrieb ein Buch Die GEZ-Lüge“ und ließ es auf den Prozess ankommen.

Das Publikum ist zum Teil mit dem Rad gekommen und altersgemischt. Vor allem Männer stehen vor dem Haupteingang des Gerichts, aber auch einige Frauen und sogar Familien.

