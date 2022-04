Protest gegen Putin? Farbanschlag auf Sowjetischen Ehrenfriedhof in Potsdam

Innenstadt

Mutmaßlich aus Protest gegen den Krieg Russlands in der Ukraine haben Unbekannte den Sowjetischen Ehrenfriedhof am Potsdamer Bassinplatz geschändet. Die zentral auf dem Friedhof platzierte Statue wurde mit einer mit roter Farbe gefüllten Ketchupflasche getroffen. Die Polizei wusste am Dienstagmittag auf MAZ-Anfrage noch nichts von diesem Vorfall, auch die Stadtverwaltung war bislang nicht davon unterrichtet.

Ehrenfriedhof in Potsdam: 383 Gräber von Sowjet-Soldaten

Der Ehrenfriedhof entstand 1946, er bildet die letzte Ruhestätte für 383 Angehörige der Roten Armee, die in den letzten Kriegstagen bei der Einnahme Potsdams gefallen waren. Babelsberg war am 24. April 1945 weitgehend kampflos an die Sowjetsoldaten gefallen, in Potsdam dagegen wurde noch bis zum 27. April erbittert gekämpft. Unter den Soldaten waren auch ukrainische und belorussische Einheiten.

Sowjetischer Ehrenfriedhof in Potsdam geschändet. Quelle: Saskia Kirf

Der Friedhof wird von einem 14 Meter hohen Obelisken-Denkmal aus Lausitzer Granitstein mit Plastiken der vier Waffengattungen der Roten Armee bestimmt, getroffen wurde vom Eingang aus betrachtet die Rückseite des Sockels. Die Spuren des Angriffs sind noch zu sehen, Glasscherben, eine zerbrochene Flasche mit deutlich erkennbaren Farbresten.

Um die Statue sind die Grabsteine angeordnet: Niedrigere fünfeckige Steine mit einem Sowjetstern sind den Soldaten; die höheren trapezförmigen mit einem Sowjetstern den Offizieren gewidmet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ehrenmal in Treptow mehrfach geschändet

Zuletzt hatten wiederkehrende Zerstörungen am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow für Aufsehen gesorgt. In der vergangenen Woche wurde das Denkmal mit russlandfeindlichen Parolen beschmiert, mittlerweile wird es von der Polizei bewacht und nachts mit Scheinwerfern ausgeleuchtet.

Von Saskia Kirf