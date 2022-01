Omikron-Welle in Potsdam - Protest und Gegenprotest am Platz der Einheit: friedliche Corona-Demos in Potsdam

Am Samstag kam es in der Potsdamer Innenstadt einmal mehr zu Coronaprotesten. Zwischen Dorffest-Musik und satirischen Gegenprotesten blieb es friedlich. Die Polizei war vor allem mit der Kontrolle von Maskenbefreiungen beschäftigt.