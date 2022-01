Innenstadt

Die neuen Pläne für ein „Forum der Demokratie“, die im Dezember von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), Alt-Bischof Wolfgang Huber für die Garnisonkirchenstiftung sowie von Vertreterinnen und Vertretern und Kultur- und Kreativzentrums Rechenzentrum vorgestellt worden sind, sorgen weiter für Wirbel. Besonders brodelt es offenbar unter den Befürwortern des Wiederaufbaus der Garnisonkirche – es droht eine Zerreißprobe. Etliche sehen sich durch das Agieren der Spitze des Stiftungskuratoriums und des Vorsitzenden der Wiederaufbau-Fördergesellschaft (FWG) – diese befürworten die neuen Pläne für die Plantage – düpiert.

Alt-Bischof Wolfgang Huber (l.) und Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) stellten die Pläne gemeinsam mit anderen Beteiligten im Dezember öffentlich vor. Quelle: Julius Frick

Am Dienstag wurden erste Rücktrittsforderungen gegenüber dem Kuratoriumsvorsitzenden, Alt-Bischof Huber, sowie gegen den FWG-Chef Matthias Dombert laut: „Bei aller Wertschätzung zu Ihrem bisherigen Leitungsdienst in Stiftung und Fördergesellschaft, erwarte ich, dass Sie von Ihren Ämtern zurücktreten“, schreibt Reinhard Kwaschik – Pfarrer im Ruhestand – in einem offenen Brief. Sowohl Dombert als auch Huber hätten „ganz persönlich, grob fahrlässig“ die Satzungsziele der Stiftung und der Fördergesellschaft verfehlt, so Kwaschiks Vorwurf.

Antrag auf Abberufung von Dombert

Besonders im Kreuzfeuer der Kritik: FWG-Chef Dombert. Wegen „satzungswidrigem Verhalten“ fordern Vereinsmitglieder nun seine Abberufung. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, gegen die Satzung verstoßen zu haben, „indem er in Geheimverhandlungen ohne Verhandlungsmandat maßgeblich an einer Vereinbarung zum Schaden der FWG mitgewirkt“ habe. Konkret geht es um den Verzicht auf den Kirchenschiffbau – bislang ein Marken-Kern der FWG – und die Befürwortung des Erhalts des Rechenzentrums.

Matthias Dombert ist der Vorsitzende der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche (FWG). Quelle: Kanzlei Dombert

55 Mitglieder haben bislang den Antrag auf Domberts Abberufung unterzeichnet – Antragsteller ist der Ehrenvorsitzende und FWG-Begründer Hans-P. Rheinheimer. Dombert habe mit seinem Agieren „das Vertrauen, das viele Mitglieder und engagierte Wiederaufbaubefürworter in ihn gesetzt haben, zerstört und soll deshalb einem Neuanfang in der FWG nicht mehr im Wege stehen“, heißt es in dem Empörungsbrief.

Stiftung zeigt sich sehr schmallippig

Auffallend zurückhaltend verhält sich demgegenüber aktuell die Stiftung Garnisonkirche. Sie zeigt sich zum Beispiel äußert schmallippig, was Aussagen zur Umsetzung des „Hauses der Demokratie“ auf dem Ex- Kirchenschiff-Grundstück angeht – offenbar sind noch sehr viele Fragen klärungsbedürftig. Das geht aus einer Antwort der Stiftung auf eine Anfrage der MAZ hervor. Die Mehrzahl der gestellten Fragen werden ausweichend bis gar nicht beantwortet. Die Stiftung räumt lediglich ein: „Nach Grundsatzentscheidungen wären natürlich zahlreiche Details zu Grundstücksangelegenheiten, finanziellen Fragestellungen, juristischen Zusammenhängen, aber auch bauordnungsrechtlichen Fragen zu beraten.“

Kuratorium berät am 17. Januar

Immerhin bekräftigt sie, dass mit dem Vorhaben in Potsdam „ein hochattraktives Forum für Demokratie und Geschichte entstehen (könnte). Hier schlummert großes Potential für eine starke Visitenkarte, mit der die Brandenburger Landeshauptstadt zukünftig punkten könnte.“ Aber: „Sollten die Gremien in den nächsten Wochen entsprechende Grundsatzbeschlüsse fassen, müssten danach in der Tat diverse Aufgabenstellungen und Fragen beraten und geklärt werden. Da läge viel Arbeit vor allen Beteiligten.“ Der im Dezember vorgelegte inhaltliche Vorschlag sei „jetzt zunächst grundsätzlich zu beraten“. Das Kuratorium der Stiftung wird sich am 17. Januar mit dem Vorschlag „zunächst grundsätzlich befassen“. Auch die Stadtverordneten befassen sich im Januar damit.

Pfarrer Martin Vogel ist der theologische Vorstand der Garnisonkirchenstiftung. Quelle: Peter Degener

Fakt ist: Auch beim Kirchturmbau ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Martin Vogel, theologischer Stiftungsvorstand, bestätigte gestern in einem epd-Interview, dass der Bau finanziell noch nicht in trockenen Tüchern ist. „Um diese Kosten zu finanzieren, ist bei der Beauftragten für Kultur und Medien im vergangenen Jahr ein Antrag auf Bewilligung von 4,5 Millionen Euro etatisierter Mittel gestellt worden“, so Vogel zur epd.

Von Ildiko Röd