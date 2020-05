88-Jährige beraubt: Prozess droht zu platzen

Potsdam

Mit mehr als sechs Stunden Verspätung hat vor dem Landgericht Potsdam am Montag der Prozess gegen die Frau begonnen, die kurz vor Weihnachten eine 88-jährige Seniorin an einem Geldautomaten in Drewitz überfallen und eine Passantin verletzt haben soll. Die 39-Jährige, die inzwischen im Maßregelvollzug in der Klinik für Forensische Psychiatrie in Eberswalde ( Barnim) untergebracht ist, weigerte sich am Montagmorgen zunächst, ihre Zelle zu verlassen und in den Gefangenentransporter zu steigen.

Polizei in Eberswalde nimmt Anordnung aus Potsdam nicht für voll

Nachdem der Vorsitzende Richter Bodo Wermelskirchen die Vorführung der Angeklagten – falls nötig unter Zwang – angeordnet hatte, verzögerten Probleme bei der Organisation und Kommunikation das Unterfangen beträchtlich. Zum Vergleich: Unter normalen Umständen führen Justizbeamte den Transport vom Gefängnis zum Gericht und zurück durch; im Fall einer Unterbringung sind die Pfleger für den Transfer zwischen Klinik und Gericht zuständig – bei einer Vorführung kommt allerdings die Polizei zum Einsatz. Diese wurde laut einem Gerichtssprecher zwar informiert, nahm die Anordnung aus Potsdam aber nicht für voll.

Der Auftakt des Prozesses war für 9 Uhr angesetzt. Der erste Verhandlungstag, zu dem bereits Zeugen geladen waren, sollte unbedingt stattfinden. Andernfalls drohte die Frist, die das Gesetz für die Eröffnung eines Strafverfahrens vorsieht, zu verstreichen – und der Prozess zu platzen.

Prellungen, Hämatome und ein gebrochenes Handgelenk

Die Frau ist wegen Raubes angeklagt. Sie soll am 21. Dezember 2019 eine 88-jährige Seniorin in der Sparkasse an der Konrad-Wolf-Allee überfallen haben. Dabei soll sie der Seniorin einen Stoß versetzt haben, als diese gerade am Automaten stand. Sie soll der alten Dame das Geld und die Geldbörse entrissen und so 200 Euro erbeutet haben. Die Seniorin erlitt Schädel- und Ellbogenprellungen sowie einen Bruch des Handgelenks. Vor der Sparkasse soll die Angeklagte auf eine weitere Frau losgegangen sein und sie ins Gebüsch geschubst haben – sie trug ebenfalls Prellungen und Hämatome davon. Passanten hielten die Angeklagte fest und übergaben sie der Polizei, die in der Nähe der Sparkasse auch einen mutmaßlichen Komplizen (56) festnahm.

Mit dem Messer auf den Gefährten losgegangen

Zwei Wochen später löste die Angeklagte einen weiteren Polizeieinsatz aus – in der Nacht zum 31. Dezember soll sie ihren Gefährten mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben. Die Polizei meldete damals, dass es zum Streit zwischen den beiden gekommen war, der offenbar eskalierte. Der Mann erlitt demnach eine lebensbedrohliche Stichverletzung am Oberschenkel und verlor viel Blut. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum, wo die Ärzte eine Notoperation durchführten. Die Frau kam unterdessen in Gewahrsam und daraufhin in Untersuchungshaft nach Luckau-Duben ( Dahme-Spreewald).

Am Tatort hatten die Beamten das Messer gefunden und zunächst zwei andere Personen in Gewahrsam genommen, weil deren Kleidung blutverschmiert war. Sie wurden aber wieder entlassen, nachdem der Verletzte aussagte, dass ihn die Frau verletzt habe. Bislang ist der Messer-Angriff nicht Gegenstand des Verfahrens – und wird es dem Vernehmen nach wohl auch nicht. Ein Grund: Der Gefährte ist nicht zu finden – von ihm fehlt jede Spur. Womöglich hat er sich ins Ausland abgesetzt. Er und die Angeklagte sind finnische Staatsbürger.

Gutachter soll Schuldfähigkeit überprüfen

Acht Verhandlungstage sind angesetzt. Ein psychiatrischer Gutachter begleitet den Prozess, in dem auch zu klären ist, ob die Angeklagte schuldfähig ist und ob sie eine Gefahr für sich und andere darstellt und daher dauerhaft in einer Klinik untergebracht und behandelt werden muss.

